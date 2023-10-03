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Украинские компании покидают Twitter из-за неадекватности Илона Маска

Twitter остается без пользователей из-за шуток Маска (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Украинские компании начали выходить из Twitter после того, как Илон Маск опубликовал мем о помощи Украине и Владимира Зеленского, в частности. Первым на этот шаг решился сайт по поиску работы Work.ua.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление компании в Facebook.

"С сегодняшнего дня Work.ua отказывается кормить вниманием тролля Илона Маска (владельца соцсети Твиттер Х), из-за очередного циничного твита о событиях в Украине", - говорится в посте.

Представители отмечают, что ранее периодически использовали соцсеть для распространения исследований на рынке труда в условиях полномасштабной войны и новостей о санкционных списках.

Однако поскольку Work.ua позиционирует себя как компанию с патриотическими ценностями, им "точно не по дороге с миллиардером, считающим свои кровожадные шутки остроумными, пока в Украине гибнут люди".

 

Work.ua переделал твит Илона Маска (фото: facebook.com/workuamedia)

Напомним, что ранее Илон Маск на своей странице в Х (бывший Twitter) опубликовал мем, где высмеял необходимость финансовой помощи Украине.

Публикация Илона Маска (скриншот)

После этого в сети также начали распространяться фотографии, где на авто производства Tesla владельцы извиняются, что приобрели их.

"Простите! Купил Tesla до того, как узнал, что Илон Маск муд*к", - написано на машине.

Надпись на Tesla (фото: t.me/insiderUKR)

Ранее мы рассказывали о том, что Илон Маск выключал Starlink над Крымом во время операций украинских военных.

А еще писали о том, как Мэй Маск согласилась выступать на одной сцене с россиянками.

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