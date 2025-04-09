Украинская певица и ее 10-летний сын едва не погибли в собственной квартире: шокирующие детали

Артистка призналась, что внезапно почувствовала ухудшение самочувствия в квартире: ее мучила головная боль, щипало глаза, а затем она начала терять сознание.

В то же время на газовом счетчике сработал сигнал опасности. TAYANNA сразу обратилась в аварийную службу, и специалисты обнаружили в помещении угарный газ.

По словам звезды, если бы она не отреагировала вовремя, все могло закончиться трагедией для нее и ее сына Даниэля.

"История на миллион, которая произошла с нами. Я недавно пришла домой, сижу и чувствую, что у меня начинает болеть голова, пекут глаза, мне становится плохо и я вырубаюсь. Начал пищать индикатор газа на счетчике. Я вызвала газовую службу. Они проверили все и сказали, что в квартиру заходит угарный газ, и мы могли вообще умереть с малым просто уже до завтра. Такая история...", - шокировала певица. TAYANNAотравилась угарным газом (скриншот)

Как выяснилось, угарный газ просачивался в квартиру звезды еще с зимы. TAYANNA поделилась, что в течение этого времени чувствовала себя нехорошо, однако связывала это со сбоем гормонального фона, ведь медицинские анализы не выявляли никаких отклонений.

О возможной угрозе утечки газа она даже не подозревала. Впоследствии оказалось, что причина - в неправильно установленных вытяжках, которые оставили после ремонта.

В связи с этим певица обратилась к подписчикам с призывом внимательно следить за исправностью газового оборудования дома.

Она также подчеркнула, что проверять такие приборы нужно минимум дважды в год.

"Пожалуйста, следите, у кого газовые котлы, колонки и все остальное...Следите за всем, чтобы оно работало...Потому что сейчас даже нормально говорить не могу, забываю слова и мозг не варит. Оказывается, мы с сыном всю зиму травились этим угарным газом по-немногу, поскольку мы спим с открытыми окнами, поэтому он не сильно на нас так повлиял до смерти. Но начиная с зимы мы начали плохо себя чувствовать. Я не могла утром бегать, заниматься спортом. У меня такое было впечатление, будто меня избили. Я это все списывала, может, у меня депрессия, гормональный сбой. Анализы замечательные, все хорошо, психолог говорит, что здорова, и понять, что это был газ, мы вообще не могли", - рассказала певица. TAYANNA отравилась угарным газом (скриншот)