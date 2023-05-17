Это было в поезде. Известная украинская певица стала жертвой домогательств: детали отвратительной истории

Когда это случилось

Певица пережила домогательства в возрасте 19 лет, когда ехала домой в купе поезда из Киева на Закарпатье.

Ее соседями тогда были "три подвыпивших мужчины".

"Гулять они продолжали и поздно ночью, обсуждая неприятные вещи. Фильтра не было: говорили разное, несмотря на мое присутствие", - написала Алина.

Певица несколько раз просила их говорить тише, но мужчины ответили ей агрессией и начали цепляться в закрытом купе.

"На шум пришла проводница и когда два приятеля наконец убедили мужчину в том, что стоит закрыть дверь - проводница тоже столкнулась с домогательствами", - отметила певица.

Затем молодая артистка с проводницей вышли из купе, и остальную дорогу Алина провела в купе работницы поезда.

"Страшно подумать сейчас о других вариантах развития событий и сколько раз женщина сталкивалась с такими ситуациями", - отметила Паш.

Также она написала о необходимости женских купе в вагонах поездов.

"Это о чувствах безопасности и комфорта передвижения каждой из нас, а не о сегрегации и дискриминации. Опция, а не императив. Чтобы предотвратить страшное, когда имеем такую возможность", - подчеркнула звезда.

Алина Паш поделилась своей историей (фото: instagram.com/alinapash)