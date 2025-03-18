Украинская певица разнесла Потапа и Влада Яму: "Если не помогаете - хотя бы не игнорируйте"

Артистка не скрывает возмущения тем, что предатели устроили себе комфортную жизнь за границей и продолжают делать карьеру, тогда как их соотечественники ежедневно рискуют жизнью ради свободы страны.

"Три года войны. Три года боли, слез и потерь. А некоторые за это время будто "забыли" дорогу домой. Я не понимаю, как можно снимать клипы и веселиться, рассказывая о "мире", когда твою страну безжалостно уничтожают. Если вы не готовы помогать - хотя бы не делайте вид, что ничего не происходит", - сказала она. ANGELA (фото: instagram.com/angelasinger_)

"Честно, мне даже смешно слушать их оправдания о том, что они "помогают, но молчат об этом". Конечно, молчите! Молчите, когда гибнут люди, когда Украина нуждается в голосах на международной арене, когда разрушаются наши города. Но как только надо продвинуть собственное творчество - голос сразу появляется. Вам не стыдно?" - с гневом спрашивает ANGELA.

Певица убеждена, что быть украинцем - это не только о месте рождения, но и о выборе.

"Если за три года человек не почувствовал потребности вернуться или хотя бы реально помогать своей стране - это и есть четкий ответ на вопрос о том, кем он является на самом деле", - подчеркнула артистка. ANGELA (фото: instagram.com/angelasinger_)

Сама ANGELA с первого дня полномасштабного вторжения участвует в многочисленных благотворительных мероприятиях, помогает волонтерским организациям и открыто говорит о войне в своих социальных сетях и интервью.

Певица верит, что после окончания войны украинцы никогда не забудут тех, кто был рядом в самые тяжелые времена, и тех, кто решил "переждать" беду за рубежом.

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