Украинская певица презентовала русскоязычный альбом и разозлила сеть: "Сознательно на это пошли"

Луна выпустила русскоязычный альбом на третий год полномасштабной войны

Артистка, которая является бывшей женой путиниста Юрия Бардаша, сообщила о завершении работы над музыкальным альбомом с вышеуказанным названием. О своих музыкальных успехах она рассказала в соцсетях, а также поделилась фото.

"8.08.2024. Наконец-то вышел этот альбом "Мечты", - написала Кристина.

Певица выпустила новый альбом на русском (Фото: instagram.com/kri_luna)

Реакция сети

Юзеры не стали медлить с реакцией и начали настоящую "атаку" в комментариях. Многие из них искренне возмутились, что исполнительница выбрала такую позицию и сознательно продолжает создавать музыкальный продукт на русском. Вот некоторые их комментарии:

"Итак, вы сознательно выбрали писать на русском после двух лет великой войны. То есть, вы все осознаете и вам с этим окей"

"Вас действительно не смущает писать музыку для тех, кто потом с оружием придет в наш дом?"

"Какой русскоязычный альбом? Это печаль"

"Даже не хочется его слушать"

"К сожалению, музыку на русском мне слушать слишком дискомфортно, поэтому новый альбом не для меня"

"Только не на русском. Зачем?"

"Вы знали, что такими действиями повлечете резонанс аудитории. То есть вы совершенно сознательно на это пошли"

"Я очень вас любила, но, простите, в 2024 году выпускать альбом на русском, где всего два трека на украинском - это низко. Переведенный трек на на украинском на русский - это еще хуже. Такая вот позиция"

"Это просто полное разочарование, я была почти на всех ваших концертах в Киеве, знаю все ваши песни… Даже слушать не хочется, не понимаю, зачем выпускать русскоязычные песни"

"Сознательно выбирать язык врага, вау. Третий год полномасштабной войны, третий год людям пытаются донести ужас русской культуры и ее языка, а вы это нормализуете".

Однако стоит отметить, что также были и те, кто поддержал певицу, заметив, что будет слушать ее творчество и дальше - независимо от того, какой язык она выберет:

"Люди, когда вы уже успокоитесь? Это артист, и если вы его любите, то вам должно быть плевать на то, на каком языке его творчество. Это творчество"

"Класс, не слушайте никого! Вы наша лучшая украинская исполнительница"

"Все супер, говорить о языке здесь странно"

"Можно идеально владеть украинским языком или любым другим, но при этом нести чушь. Интересы украинского общества можно защищать на любом языке: английском, китайском, французском"

"Песни Луны на украинском - тоже хорошо, но на русском они лучше".

Артистка вернулась к русскому языку (Фото: instagram.com/kri_luna)

Что известно о Луне и как она комментировала отношение к русскому языку

В начале этого года бывшая Бардаша заявляла, что продолжит творить на русском языке, поскольку "так чувствует". Звезда подчеркивала, что хочет быть честной со своей аудиторией.

"Продолжаю писать лирику и песни на русском языке. Знаете, для таких людей, как я, мнимый запрет вызывает еще большее желание остаться честным с собой и со своим искусством! Я так вижу, так чувствую. Пытаюсь как могу почувствовать язык и найти в нем свое место", - делилась она.

К слову, после начала войны России против Украины в 2014 году звезда не раз приезжала с турами и концертами на территорию РФ. Однако в интервью Ксении Собчак, которое она давала той в 2021 году, заявляла, что "Крым - это Украина".

С началом полномасштабного вторжения Луна выразила проукраинскую позицию, а также отменила концерты на территории страны-агрессора.

Певица осудила российскую агрессию в Украине (Фото: instagram.com/kri_luna)

Личная жизнь

Напомним, в 2012 году Герасимова вышла замуж за Юрия Бардаша, который в период полномасштабной войны сбежал в Россию и похвастался поддержкой диктатора Путина. Несколько лет назад влюбленные развелись: тогда продюсер заявил, что Луна изменила ему с саундпродюсером Александром Волощуком.

В 2021 году певица вышла замуж опять - за Волощука. Недавно во второй раз стала мамой.