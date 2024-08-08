Украинская певица презентовала русскоязычный альбом и разозлила сеть: "Сознательно на это пошли"

Украинская исполнительница Луна (настоящее имя - Кристина Герасимова) выпустила русскоязычный альбом под названием "Мечты", и этим не на шутку возмутила подписчиков.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы рассказывает, как отреагировала сеть на такую премьеру.
Артистка, которая является бывшей женой путиниста Юрия Бардаша, сообщила о завершении работы над музыкальным альбомом с вышеуказанным названием. О своих музыкальных успехах она рассказала в соцсетях, а также поделилась фото.
"8.08.2024. Наконец-то вышел этот альбом "Мечты", - написала Кристина.
Юзеры не стали медлить с реакцией и начали настоящую "атаку" в комментариях. Многие из них искренне возмутились, что исполнительница выбрала такую позицию и сознательно продолжает создавать музыкальный продукт на русском. Вот некоторые их комментарии:
Однако стоит отметить, что также были и те, кто поддержал певицу, заметив, что будет слушать ее творчество и дальше - независимо от того, какой язык она выберет:
В начале этого года бывшая Бардаша заявляла, что продолжит творить на русском языке, поскольку "так чувствует". Звезда подчеркивала, что хочет быть честной со своей аудиторией.
"Продолжаю писать лирику и песни на русском языке. Знаете, для таких людей, как я, мнимый запрет вызывает еще большее желание остаться честным с собой и со своим искусством! Я так вижу, так чувствую. Пытаюсь как могу почувствовать язык и найти в нем свое место", - делилась она.
К слову, после начала войны России против Украины в 2014 году звезда не раз приезжала с турами и концертами на территорию РФ. Однако в интервью Ксении Собчак, которое она давала той в 2021 году, заявляла, что "Крым - это Украина".
С началом полномасштабного вторжения Луна выразила проукраинскую позицию, а также отменила концерты на территории страны-агрессора.
Напомним, в 2012 году Герасимова вышла замуж за Юрия Бардаша, который в период полномасштабной войны сбежал в Россию и похвастался поддержкой диктатора Путина. Несколько лет назад влюбленные развелись: тогда продюсер заявил, что Луна изменила ему с саундпродюсером Александром Волощуком.
В 2021 году певица вышла замуж опять - за Волощука. Недавно во второй раз стала мамой.
Тем временем участник "Холостячки" впервые показал фото своей "мудрой" любимой.
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