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Украинская певица попала в ДТП в Киеве: фото с места аварии

Поп-звезда YAGODA попала в ДТП в столице Украины (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Популярная украинская певица YAGODA (Лилия Верес) попала в ДТП в Киеве. В авто исполнительницы хитов "Пообещай" и "Встреча" въехала пожилая женщина.

О подробностях инцидента артистка рассказала в эксклюзивном комментарии Styler.

Что известно о ДТП с певицей в столице

Инцидент произошел по дороге на радиостанцию. Именно тогда в их авто влетела другая машина.

К счастью, никто не пострадал (кроме машин). Однако артистка говорит, что получила стресс.

"Для меня это во второй раз в жизни. Первый раз произошло ДТП, когда я ехала на радио. Тогда я еще и была беременной. А это вторая в жизни ДТП - и снова, когда я ехала с премьерой песни. Эфиры, конечно, были под угрозой, потому что мы с командой растерялись и не знали, что делать. Женщина, которая была за рулем другого автомобиля, прокомментировала так, что ее ослепило солнце и она нас не увидела", - комментирует Лилия.

"Но слава Богу, что мы все живы. Машина получила незначительные повреждения. Мы с командой больше получили стресс. Но все хорошо, премьера состоялась, на радио успели. День был бешеный", - добавила певица.

Певица YAGODA попала в ДТП (фото: Styler)

Отметим, что артистка вместе со своей командой ехала на радиостанцию презентовать дуэтную песню с певицей Мятой.

Ранее артистка рассказала, как стала жертвой насилия на улице среди бела дня.

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