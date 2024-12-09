Украинская певица опозорилась хайпом на войне. Устроила "рейд ТЦК"

Начинающая певица со Львова SOWA вызвала волну возмущения среди общественности своим циничным подходом к продвижению своего концерта. Вместо традиционных методов, артистка решила привлечь внимание к мероприятию, используя болезненную для всех тему войны.

Так, сестра исполнительницы и ее подружки переоделись в форму ТЦК и останавливали мужчин с фразами "покажите ваши документы", после чего приглашали их на концерт певицы.

Хотя SOWA считала свой ход остроумным и креативным способом привлечь внимание, многие люди восприняли это как обесценивание и эксплуатацию болезненной темы войны.

Артистка не только организовала скандальный "пранк" с использованием темы ТЦК, но и вложила средства в рекламный посев этого видео в Telegram-каналах.

Этот поступок вызвал еще большую волну критики, ведь такой подход воспринимается как намеренная провокация и желание привлечь максимум внимания любыми методами.

Українська співачка вирішила придумати невдалий пранк з «рейдами ТЦК» pic.twitter.com/IxE0PANdmI — lusu (@Iren296459) December 9, 2024

"У цьому пікселі люди життя віддають, а вони квитки. Немає нічого святого", "А чи мали вони право одягти військову форму? Знову вибачення будуть", "Не можна форму цивільним носити", - пишут пользователи сети.

Как объяснила "пранк" из ТЦК SOWA

Свою акцию певица оправдывает важной социальной миссией. По ее словам, инициатива была направлена на преодоление страха перед военными структурами и побуждение людей к обновлению своих данных в ТЦК.

"На самом деле, действительно, тема является крайне робкой для многих, и came цель этого эксперимента заключается в том, чтобы люди были добросовестными и обновили свои данные и не боялись людей в форме", - прокомментировала в своих соцсетях SOWA.

Она отметила, что именно страх и пропагандистские вбросы создают негативное отношение к этой теме, и видит свою цель в повышении доверия к системе.

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"Именно страх порождает негативные эмоции относительно ТЦК. Очень много вбросов пророссийских оккупантов. ТЦК - это тоже чьи-то женщины и мужчины, у которых работа", - сказала исполнительница.

Также она обратилась к обозревателю украинского шоу-бизнеса Богдану Беспалову, который в своем Telegram-канале осудил ее за неудачную промоакцию.

"Все согласно конституции должны отдать государству должное. а писать комментарии, "трусливые" у себя дома, может каждый. Приглашение на концерт, которое и целью должно добавить веры в нашу систему власти - не вижу ничего плохого. А за оценочные суждения, без всякой нормы журналистики - господин Беспалов - можно встретиться в суде. А еще за клевету вы должны ответить. Подайте запрос в рекламный отдел данного паблика и поймете", - обратилась к блогеру-сплетнику девушка.