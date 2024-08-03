RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская певица "наехала" на звезду "ВИА Гры" Винницкую

Певица Sowa (фото: instagram.com/sowa_official_)
Автор: Полина Иваненко

Украинская певица Sowa (Диана Горбяк) рассказала о неприятной ситуации, возникшей между ней и звездой группы "ВИА Гра" Аленой Винницкой. Оказалось, что недавно артистки не сумели договориться.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Диана рассказала в интервью, вышедшем на YouTube-канале OBOZ.LIFE.

Детали инцидента

"Мы планировали с командой выпустить кавер на русскоязычную песню Алены Винницкой, которая называется "Измученное сердце". Мы хотели сделать украинскую версию и мы уже перевели. Я уже перевела полноценный текст, записала "демку", - рассказала певица.

И потом артистка и ее команда решили получить разрешение на исполнение кавера. Она думала, к кому именно нужно обращаться: к лейблу или к мужу Винницкой Сергею Большому.

Певица Sowa (скриншот)

"И мы написали ему... Даже мы созванивались, прислали и слова, и мелодию. И вроде бы все понравилось, все было окей. Позитивное, знаешь, впечатление. И сказал муж, что ему нужно немного времени, чтобы прослушать", - отметила. Диана.

А потом прошло две недели, певица все ждала разрешения и ответа. Впрочем, артистка получила отказ.

"Извините, мы не можем дать права. Потому что у нас появились некоторые планы на эту песню", - говорилось в сообщении представителей Винницкой.

Винницкая и ее муж (фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

Поначалу Sowa не думала о плохом. Впрочем, потом она начала что-то подозревать. По мнению певицы, если бы звезда "ВИА Гры" хотела перевести свою песню, то ее муж сразу бы об этом сказал во время первого разговора о правах и возможности сделать кавер.

"Конечно, человек мог предупредить и сразу об этом сказать, ведь было сделано много работы для того, чтобы ее перевести... И впоследствии я увидела еще отрывок, где Алена Винницкая говорит, что у него грандиозные планы и она планирует перевести какой-то хит", - рассказала артистка.

"Мне это было немного подозрительно... Ну, надеюсь, вдохновила их на перевод их песни, дала идею", - добавила она.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ВИА ГрасканалЗвезды шоу-бизнеса