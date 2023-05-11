Украинская семья продает колье леди Дианы, которое она надевала перед смертью: почему оно особенное

Что известно о колье

Колье "Лебединое озеро" принцессе Диане подарил ее последний любимый Доди аль-Файед. Украшение с бриллиантами и жемчужинами она надела на гала-вечер "Лебединого озера" в королевском Альберт-холле в июне 1997 года. Тогда это был ее последний официальный выход перед смертью.

Колье состоит из 178 бриллиантов и 5 жемчужин Южных морей весом 51 карат. Известно, что ювелиры к колье изготовили серьги, но принцесса уже не успела их примерить.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в августе 1997 года.

Теперь драгоценности будут проданы на аукционе в Нью-Йорке уже в следующем месяце. Их цена составит от 5 до 15 миллионов долларов США.

На аукционе продадут колье принцессы Дианы (dailymail)

Кто продает

Колье "Лебединое озеро" с 2008 года принадлежит украинской семье. Бизнес владельцам из-за войны в Украине стало трудно удерживать, поэтому они решили выставить украшение на аукцион. Часть средств будет направлена на восстановление разрушенных городов Украины, пострадавших из-за российской агрессии.

Когда принцесса Диана была частью королевской семьи, то большинство ее украшений в основном принадлежали Короне. Однако некоторые, которые принадлежали ей лично, перешли по наследству ее сыновьям, принцам Гарри и Уильяму.

Комплект "Лебединое озеро" является единственным ювелирным украшением Дианы, которое когда-либо продавалось публично.

К тому же письмо, подтверждающее подлинность колье, от дворецкого Дианы, Пола Баррелла, датированное апрелем 1998 года. По его словам, семья Дианы позволила продать колье после смерти Дианы. Разрешение, кроме других, предоставила старшая сестра принцессы, леди Сара.

На аукционе продадут колье принцессы Дианы (twitter.com/dianaofhearts)