Предлагали 40 тысяч. Украинская художница рассказала, как ее хотели купить для российского олигарха

Экстравагантная украинская художница Ирина Тертяк призналась, что друзья российского олигарха Михаила Фридмана, имеющего тесные связи с путинским режимом, предлагали ей деньги за время, проведенное вместе с экс-владельцем "Альфа-банка".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на выпуск "33 питання від Люкс ФМ".

Ирина подтвердила, что у нее действительно была странная ситуация с друзьями русского магната.

Она рассказала, что предложение поступило на открытии ее выставки во Львове, вероятно, еще до времен пандемии.

Тогда компания предложила женщине большую сумму при условии, что согласится побыть рядом с олигархом.

"Пришли в галерею его друзья, предложили мне, так сказать, "посидеть" на открытии возле Фридмана и они за это купят мою картину за 40 тысяч долларов", - делится художница.

Тертяк сразу подчеркивает, что она отказала мужчинам в их просьбе.

Вместе с тем, у нее был ряд других странных предложений от поклонников. Однажды ей хотели подарить галерею за границей, а также машину и квартиру.

Несмотря на ценные презенты, художница отказала всем. Причины такого решения Ирина решила не раскрывать, ответила лаконично: "Ну... Отказала".

Ирина Тертяк (фото: instagram.com/irinatretiyak)

Что известно о художнице

Ирина Тертяк - украинская художница. В своих социальных сетях она называет себя "модным художником". Она владеет авторской объемной техникой, которой пишут мало творцов. В Украине только ей одной удалось овладеть таким сложным мастерством. Среди самых известных ее работ - картина под названием "Гранат".

Картины Ирины Тертяк (фото: instagram.com/irinatretiyak)

Произведениями Ирины восхищаются самые влиятельные люди страны. Она отмечает, что ее картины есть у всех экс-президентов Украины, кроме Виктора Януковича.

Также Ирина добавляет, что Борис Джонсон также владеет ее работой, а у Дмитрия Гордона их больше 40.