Украинская актриса с искусственной грудью сказала, есть ли проблемы с ГВ после рождения ребенка

Что рассказала актриса

Она рассказала, что у девушек в сети было много вопросов относительно грудного вскармливания и имплантов груди. А именно, можно ли вообще кормить грудью при наличии имплантов.

Виктория ответила, что наличие имплантов никак не влияет на период кормления грудью. Все потому, что все импланты устанавливаются под железой, тем нет никаких препятствий для выработки грудного молока.

К тому же после ГВ сам имплант не меняется, но следует понимать, что поскольку кожа может растянуться, то возможны изменения контура и размера груди.

"Лично я еще до беременности хотела переделать грудь, и заменить на меньший имплант примерно на 250-300 ml (сейчас у меня стоит Motiva 375 ml), для конституции моего тела 375 ml слишком большой, это влияет на спину, дает дополнительную нагрузку и эстетически мне больше нравится грудь небольшого размера, но это мое личное мнение, потому как только я закончу ГВ, сразу займусь этим вопросом", - писала она.

Также она посоветовала своим подписчикам, если они решили все-таки сделать грудь, то следует проконсультироваться не с одним врачом, взвесить все за и против и не повторять ее ошибок.

Виктория Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Когда актриса родила

Виктория Варлей родила девочку еще 1 января, но скрывала это от аудитории.

Актриса также рассекретила, как назвала свою дочь. Вместе с отцом ребенка они выбрали интересное имя - Мишель.

"01.01.2024. На свет появилась наша сказочная девочка - Мишель. Спасибо тебе, что выбрала нас родителями! Я буду для тебя лучшей мамой", - написала она.

Также она опубликовала видео, на котором видно, как она нежно прижимает к себе девочку.

Виктория Варлей с мужем (фото: instagram.com/viktoriavarley)