RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинка отдала 2 тысячи долларов за "дорогой подарок": разоблачили хитрую схему

Украинка попала на крючок мошенников (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Тернопольской области "богатый европеец" выманил у женщины 2 тысячи долларов. Мошенник пообещал ей прислать дорогой подарок, за который нужно оплатить "таможенный сбор".

Об этом сообщили на сайте полиции Тернопольской области.

Как мошенник обманул женщину

В социальных сетях женщина познакомилась с "иностранцем". По его словам, он живет в Европе и самостоятельно воспитывает детей, поскольку его жена умерла.

Он рассказал, что богатый и хочет сделать своей новой подруге подарок - отправить пакет с большой суммой денег, чтобы "она потратила эти средства на себя и отдых".

Женщина поверила ему и ожидала денег. Тогда к ней позвонили якобы со службы доставки и объяснили, что за посылку нужно заплатить 2 тысячи долларов таможенных пошлин.

Тогда женщина думала, что новый любимый прислал ей больше средств, то отдала за доставку все сбережения и еще и взяла кредит, однако посылки так и не дождалась. После этого она обратилась в полицию.

Правоохранители открыли производство по статье 190 УКУ - мошенничество.

"Подобная афера не нова. На самом деле мошенники действуют на территории Украины, никакого жениха из США или Европы не существует, да и посылки из-за границы транспортируются и платят другим способом", - говорят в полиции.

Популярные схемы мошенников

Во время интернет-знакомств нужно быть особенно аккуратными. Есть распространенные схемы мошенников, в которые не нужно верить.

Возникают неожиданные "проблемы"

Вы получаете письмо от мужчины, в котором он предлагает свою любовь, обещает встречу с последующим браком. У вас завязывается бурный виртуальный роман, хотя вы еще ни разу не встречался. Но вдруг у него возникают "проблемы", и он просит вас дать ему денег, чтобы ускорить долгожданную встречу.

"Очень похожи на мою жену"

Еще одним примером мошенничества может быть вдовец, увидевший в вас точную копию покойной жены или дочери.

Большой популярностью среди мошенников пользуются образы военных, летчиков, врачей и капитанов. Для женщин такой мужчина - самый честный.

"Поездка" к иностранцу

Во время переписки с иностранцами женщина может решить поехать в страну жениха, чтобы встретиться с ним. Мужчина рекомендует ей воспользоваться услугами туристического агентства, предлагающего очень хорошие условия для организации поездки. Когда учреждение получает деньги за тур, и агентство, и мужчина исчезают.

Ранее мы сообщали, что мошенники обчистили счета украинцев на 17 миллионов гривен.

Также мы писали, что мошенники под видом "волонтеров" известного фонда кидают воинов ВСУ на деньги.

Читайте РБК-Украина в Google News
шахраїшахраї в Українімошенническая схема