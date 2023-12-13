Украинка публично рассказала о попытке домогательств в поезде, но ее затравили: что произошло

С чего все начиналось

"Ты можешь выглядеть уставшей и не принимать душ вторые сутки, одетыми, как лук, потому что работала на маркете на "Житньому ринку" в минусовую температуру и вообще иметь 40 лишних кг после ковидных осложнений. И если он захочет взломать дверь в твое купе, он это сделает. Ты не в безопасности", - начинает свой рассказ Марина.

Она села в поезд из Киева в Днепр. Девушка заранее выкупила целое купе, ведь везла многое. Человек в форме искал свое купе и неоднократно заглядывал к ней.

Марина выкупила все купе во время поездки (фото: twitter.com/marsot_uа)

Для безопасности Марина попросила проводницу показать, как закрыть дверь купе на замок. Однако все же была уверена, что эти знания ей не понадобятся.

В купе пытались зайти

В 01:36 ночи она увидела, что кто-то пытается открыть ручку двери, которая оказалась закрытой.

"Я быстро собрала вещи, оделась в теплое и готова была выбивать окно и прыгать в снег, когда услышала, что он шепчет и стучит в дверь. Я сидела молча. Стучал сильнее и дергал дверь сильнее. Время от времени он шел и возвращался, когда кто-то шел в туалет по проходу, он прятался", - пишет Марина.

Девушка передала маме данные своего билета, чтобы та звонила по телефону на горячую линию, поскольку у самой Марины была плохая связь. Также на ближайшей остановке девушка рассказала о ситуации проводницы. Их диалог услышал и мужчина из соседнего купе.

Когда поезд тронулся, мужчина снова начал ходить к двери купе Марины.

"Я не кричала, потому что боялась подвергать того мужчину опасности, потому что это будет драка военного и гражданского. Потому что я не хотела портить репутацию военного. Ведь во всех подобных историях, я всегда акцентировала, что надо сначала уточнять, что это мужчина, или же из ВСУ он - второстепенное", - делится своими эмоциями пострадавшая.

Инцидент произошел на рейсе Киев - Днепр (фото: twitter.com/marsot_ru)

В конце концов Марина не спала всю ночь и ждала утра, когда люди начнут ходить по проходам.

"Я хочу, чтобы женщины покупали билеты в женские купе. Я хочу, чтобы каждая знала, "Укрзализныця" имеет круглосуточный горячий номер 0 800 503 111. И самое главное, это не крючок для одежды, это блокирование дверей изнутри", - отмечает Марина и добавляет фото.

Кнопка для блокирования дверей в купе (фото: twitter.com/marsot_ua)

Реакции в комментариях

Люди в комментариях разделились на два лагеря. Первые поддерживают Марину и сочувствуют, что ей пришлось пережить такое.

"Прикро, що вам довелось це пережити. Не всі хто у формі захисники, не всі хто у цивільному козли й муд*ки. Поліція його б зняла з потяга тільки за п'янку".

"Пані, мені дуже шкода, це пекельний досвід. Ваші дії були дуже виважені та важливі, дякую що поділились".

"Жахлива історія… Дуже прикро, що з вами так трапилося. Бережіть себе".

"Дегенерати будуть завжди. Шкода, що вони впливають на психічне/фізичне здоров'я оточення. Уже писала десь, що спеціально займаюсь спортом кожен день не через красу, а витримку в різних умовах".

"Це він мав би думати, що псує репутацію ЗСУ. А ви могли б його навіть вбити, якби це потрібно було для захисту вашого життя/здоров'я".

"Знову ж таки зайвий доказ того, що для безпеки пасажирів у потягах має бути щось на кшталт воєнізованої охорони й наявності "тривожної кнопки".

Однако другая половина прочитавших эту историю обвинили Марину в том, что она полностью придумала это: