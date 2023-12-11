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Украинка с самыми большими скулами вставила огромные импланты в ягодицы: как это выглядит и почему сеть в шоке

Как выглядит Покрещук после операции (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша Анастасия Покрещук, известная как украинка с самыми большими скулами, похвасталась результатом новой "пластики". В этот раз она решила изменить форму ягодиц.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram Покрещук.

Что о пластике говорит сама блогерша

На днях Покрещук уже показалась после наркоза и отметила, что очень рада. Блогерша была довольна операцией, но не сразу рассказала, что именно ей делали. Но недавно она все же призналась, что ей изменили размер ягодиц.

В этот раз Покрещук вставили "уникальные" импланты. Она показала, как выглядят ее формы после "пластики" и не скрывала свой восторг.

"Моя новая глютеопластика 655 мл. Уникальный имплант, который можно вырезать под тебя, чтобы она и большая была и красиво выглядела на мне худой", - заявила блогерша.

Украинка с самыми большими скулами после "пластики" (скриншоты)

"Это шикарно! Если у тебя хороший вкус, ты тоже скажешь, что это шикарно!" - заявила Покрещук.

Как реагирует сеть

В комментариях под постом блогерши появилось немало критики. Пользователей шокировали огромные импланты. Поэтому они пишут:

  • "Кентавр! Настя, вы уже тормозов не чувствуете"
  • "Очень хорошая фигура у тебя, но я считаю, что перебор с объемами уже портит красоту твою"
  • "Шикарно, у тебя только них*я не осталось, ты тупо зависима от этих операций, от этих имплантатов".

 Что пишут комментаторы (скриншоты)

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