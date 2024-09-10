Украинка с самыми большими скулами рассказала о своих пластических операциях

Так, Анастасия призналась, что неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов, чтобы изменить свою внешность.

По ее словам, она увеличивала грудь, губы и скулы, делала пластику ягодиц и живота, удаляла жировые отложения и использовала липосакцию.

Знаменитость уверена, что пластические операции не окажут долгосрочного влияния на ее тело, но с возрастом, когда кожа может обвиснуть, понадобится подтяжка лица.

Анастасия Покрещук (фото: instagram.com/justqueen88)

Что касается ее заметных скул, Покрещук добавила, что при желании всегда может удалить импланты.

"Когда мне будет 50... Ничего не будет! А что может быть? Если вытянуть филлеры, то надо делать подтяжки. Может, в моем случае немного специфично будет. Для себя, возможно, когда-нибудь захочу снять филлеры", - рассказала блогерша.

Вспоминая свои изменения внешности, Анастасия отметила, что самой болезненной операцией для нее была первая пластика груди, после которой она даже не могла самостоятельно встать с кровати.

Анастасия Покрещук (фото: instagram.com/justqueen88)

Остальные процедуры она перенесла без особых трудностей. Интересно, что грудь знаменитость увеличивала четыре раза, и свой размер она указала в миллилитрах.

"Я даже не знаю, какой у меня размер (груди. - Ред.). У меня сейчас объем где-то 1000-1050 миллилитров... Это очень большие импланты. Просто я очень худая, поэтому у меня нет своей груди и никогда не было", - поделилась девушка.

Анастасия сообщила, что сейчас у нее установлены очень большие импланты груди, изготовленные на заказ.

Последняя замена имплантов состоялась в прошлом году. Сейчас Покрещук не планирует вносить изменения в свою внешность. Однако, она тщательно следит за фигурой и при росте 170 сантиметров весит 50 килограммов.