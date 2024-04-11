В Украине растет заболеваемость очень заразной и опасной болезнью: ее симптомы

Что важно знать о коклюше

Заболевание касается преимущественно детей, которые составляют 95,9% всех случаев, тогда как взрослые составляют лишь 4,1%. Большинство заболевших - это дети дошкольного и младшего школьного возраста.

Одной из основных причин роста числа заболеваний является значительное количество не вакцинированных детей.

Чем опасен коклюш?

Коклюш очень заразен, он легко распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле или чихании.

Наиболее опасной является болезнь для младенцев, у которых может вызвать апноэ - временную остановку дыхания. Кроме того, у новорожденных и младенцев болезнь может протекать тяжело, высок риск осложнений и смерти.

Старшие дети и взрослые обычно выздоравливают от коклюша, но болезнь изнурительна и сильно ослабляет организм.

Симптомы коклюша

Болезнь начинается как ОРВИ. Через 5-8 дней появляется приступообразный спазматический кашель вплоть до красноты лица, слезотечения, кашель имеет характерный свист.

Приступы кашля происходят чаще ночью, чем днем, кашель может сопровождаться лихорадкой, насморком и другими признаками ОРВИ.

У грудных детей кашель может не проявляться, но у них может происходить остановка дыхания на короткое время, о чем может свидетельствовать посинение лица.

Выздоровление начинается через 4-8 недель, больной начинает реже кашлять, приступы кашля становятся слабее. Иногда период выздоровления может занять от 2 до 6 месяцев.

По первым признакам сильного кашля у младенцев и симптомов апноэ - немедленно обратитесь к врачу!

Профилактика коклюша

Все дети должны получить 4 прививки - в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев. Если по какой-либо причине прививку пропустили, догоните ее как можно быстрее.

Также, от коклюша нужно вакцинироваться беременным женщинам в срок от 16 до 32 недели беременности независимо от того, вакцинировали ли их в детстве. Это необходимо, чтобы защитить ребенка от коклюша в первые месяцы его жизни до получения им вакцины.