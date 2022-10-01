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В Украине снова взлетят цены на продукты: эксперт спрогнозировал на сколько

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Суббота 01 октября 2022 13:27
В Украине снова взлетят цены на продукты: эксперт спрогнозировал на сколько Фото: В Украине вновь подорожают продукты (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине продолжают дорожать продукты питания. Такая тенденция в будущем продлится. Уже совсем скоро продуктовые товары подорожают на 15%.

Такой прогноз озвучил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет Landlord.

Причины подорожания продуктов

Марчук напомнил, что на рост цен влияют война, нарушение логистических цепей, цены на горюче-смазочные материалы, а также курс гривны относительно доллара.

Также на повышение цены на продукты повлияет возврат акцизов на топливо.

"В ближайшее время из-за принятия закона об акцизе на топливо где-то в районе 4-5 гривен подорожает бензин и дизтопливо. То есть это будет закладывать основу формирования цен на продукты питания. Не последнюю роль играет в и большая инфляция", - сказал эксперт.

"Мы будем видеть поднятие цен в районе еще 10-15%", – добавил он.

Продукты подорожают зимой

Экономический эксперт Александр Хмелевский говорит, что уже в ноябре украинцы будут наблюдать "скачок" на ценниках. Хотя сейчас происходит сезонное понижение, стабилизация цен, которая связана с существенным предложением овощей и фруктов. Однако они подорожают гораздо больше: в среднем на 30-35%.

Что касается цен на хлеб и муку, то у Украины есть значительные запасы зерна, что означает отсутствие дефицита. Но из-за ограничения экспорта в ближайшие месяцы, по мнению эксперта, цены будут расти умеренно на 10-15%.

Такая же тенденция ожидает стоимости масла и сахара, которые могут прибавить в цене 15-20%.

Как мы ранее писали, в Украине взлетели цены на бананы и апельсины.

Напомним, что в Украине дешевеет гречка. Читайте в материале, что будет с ценами дальше.

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Цены на продукты