В Украине изменились цены на "молочку": что с ними будет дальше

В Украине в связи с инфляцией растет цена и на молочные продукты. Средняя закупочная цена на молоко по состоянию на 15 сентября выросла на 2 копейки – до 10,24 грн/кг, без учета НДС.
О такой тенденции рассказала аналитик Ассоциации производителей молока Яна Линецкая, сообщает пресс-служба АВМ.
За первые две недели сентября цена на молоко экстра сорта выросла на 3 копейки — до 10,82 грн/кг, без учета НДС.
Высший сорт подорожал до 10,15 грн/кг (+2 копейки).
Цена на молоко первого сорта осталась без изменений – 9,75 грн. Средневзвешенная цена трех сортов поднялась на 2 коп, до 10,24 грн/кг.
На рынок продолжают оказывать давление такие факторы, как повышенный спрос со стороны переработчиков на фоне сезонного сокращения производства молока, рост цен на газ и последующая девальвация гривны.
Отметим, что треть производителей молока приходилось на территории, где идут активные боевые действия.
В то же время, спрос на отечественные молочные продукты на экспорт остается достаточно высоким. Возобновление поставок в Китай существенно повлияло, в частности, на продажи молочной сыворотки, что в краткосрочной перспективе будет поддерживать рынок на фоне активности сыроваров.
Резкий рост цен на газ (+38% за два месяца) также влияет на себестоимость производства молочных продуктов.
Аналитики сообщают, что в будущем цены на молочные продукты продолжат расти. Темы прироста будут напрямую зависеть от импорта.
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