В Украине изменились правила парковки. В каком случае теперь могут эвакуировать авто

В Украине изменились правила эвакуации транспортных средств. Теперь увеличилось количество случаев, когда авто могут забрать на штрафплощадку из-за неправильной парковки.
Об этом говорится во внесенных изменениях в постановление №855.
Кабмин внес изменения в два постановления, регулирующие порядок временного задержания транспортных средств работниками Нацполиции и инспекторами по парковке. Документ расширяет список оснований временного задержания транспортных средств.
Дополнительные основания для инспекторов эвакуировать авто:
Кроме того, документ отменил требование о присутствии двух понятых при составлении акта осмотра и временного задержания транспортного средства при условии осуществления фото- или видеофиксации.
Владельцу авто, которое забрали на штрафплощадку, нужно оплатить три квитанции. А именно:
Водителю в среднем придется заплатить 1754 грн. Также следует учесть комиссию за оплату квитанций.
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