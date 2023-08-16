В Украине изменились правила парковки. В каком случае теперь могут эвакуировать авто

Что изменилось для водителей

Кабмин внес изменения в два постановления, регулирующие порядок временного задержания транспортных средств работниками Нацполиции и инспекторами по парковке. Документ расширяет список оснований временного задержания транспортных средств.

Дополнительные основания для инспекторов эвакуировать авто:

если транспорт припаркован в месте, где есть знак, что данная стоянка предназначена для размещения автомобилей для лиц с инвалидностью

когда транспорт на бензине, а его припарковали в месте, предназначенном для электромобилей

если транспортное средство препятствует остановке авто, оснащенного одним или несколькими электродвигателями

если плохо виден номерной знак из-за его повреждения или загрязнения, транспорт без номерного знака (т.е. с временной блокировкой)

незаконно установленные знаки Вооруженных сил Украины и других силовых ведомств на транспорт (временная блокировка)

Кроме того, документ отменил требование о присутствии двух понятых при составлении акта осмотра и временного задержания транспортного средства при условии осуществления фото- или видеофиксации.

Сколько стоит забрать авто со штрафплощадки

Владельцу авто, которое забрали на штрафплощадку, нужно оплатить три квитанции. А именно:

штраф за нарушение ПДД - сумма составляет 680 грн или 340 грн, если квитанцию оплатить в течение десяти дней

оплата услуг штрафной площадки - 144 грн за каждый день пребывания авто на ней, даже если забрать свой транспорт в тот же день

оплата услуг по перевозке авто эвакуатором к площадке - 1 270 грн

Водителю в среднем придется заплатить 1754 грн. Также следует учесть комиссию за оплату квитанций.