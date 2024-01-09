В Украине зафиксировали столбняк. Вот что вам нужно знать об этой болезни

Как передается столбняк

Столбняк - это инфекционное заболевание. Оно не передается от человека к человеку. Однако заразиться им можно вследствие травм, когда повреждены кожа и слизистые. Так в рану попадают споры возбудителя заболевания.

Первые симптомы столбняка могут появиться в течение 3-21 дня после инфицирования. Они возникают в виде мышечных спазмов.

То есть инфицированному человеку становится труднее проглатывать, развивается головная боль, лихорадка и чрезмерное потоотделение.

Если вы заподозрили у себя столбняк, тогда немедленно обратитесь к врачу, ведь риски смерти от столбняка составляют от 10% до 70% вероятности.

Как защититься от столбняка

Единственный надежный способ защититься от столбняка - это вакцинация. В Украине такая вакцина бесплатная для пациента.

Комбинированную прививку против столбняка, дифтерии и коклюша осуществляют:

в 2, 4, 6 и 18 месяцев

затем проводят ревакцинацию в 6 лет и 16 лет

с 26 лет - плановая ревакцинация для взрослых каждые 10 лет

Важно знать, что за 11 месяцев 2023 года было зарегистрировано шесть случаев столбняка в Украине: в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской и Черкасской областях.