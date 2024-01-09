RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине зафиксировали столбняк. Вот что вам нужно знать об этой болезни

Как распознать столбняк (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В Черновицкой области госпитализировали мужчину с подозрением на столбняк. Это опасное инфекционное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям и даже смерти.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Минздрава в Facebook рассказывает, как распознать столбняк вовремя.

Как передается столбняк

Столбняк - это инфекционное заболевание. Оно не передается от человека к человеку. Однако заразиться им можно вследствие травм, когда повреждены кожа и слизистые. Так в рану попадают споры возбудителя заболевания.

Первые симптомы столбняка могут появиться в течение 3-21 дня после инфицирования. Они возникают в виде мышечных спазмов.

То есть инфицированному человеку становится труднее проглатывать, развивается головная боль, лихорадка и чрезмерное потоотделение.

Если вы заподозрили у себя столбняк, тогда немедленно обратитесь к врачу, ведь риски смерти от столбняка составляют от 10% до 70% вероятности.

Как защититься от столбняка

Единственный надежный способ защититься от столбняка - это вакцинация. В Украине такая вакцина бесплатная для пациента.

Комбинированную прививку против столбняка, дифтерии и коклюша осуществляют:

  • в 2, 4, 6 и 18 месяцев
  • затем проводят ревакцинацию в 6 лет и 16 лет
  • с 26 лет - плановая ревакцинация для взрослых каждые 10 лет

Важно знать, что за 11 месяцев 2023 года было зарегистрировано шесть случаев столбняка в Украине: в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской и Черкасской областях.

Раньше мы рассказывали, как выявить дифтерию во избежание осложнений.

Читайте также, какие новые симптомы коронавируса обнаружили врачи. Раньше их вообще не наблюдали.

Читайте РБК-Украина в Google News
правецьМинистерство здравоохранения Украины