В Украине впервые применили новейшую технологию, чтобы спасти ребенка от ампутации ноги

Что известно об операции

17-летний Кирилл Шульга из Львовской области в октябре прошлого года пострадал в ДТП. На парня наехала фура. Без сознания в тяжелом состоянии ребенка доставили в Больницу Святого Николая Первого медобъединения Львова.

У Кирилла было сотрясение мозга, перелом, травма колена. На большом участке ноги не было кожи, а рана оказалась глубокой. Был риск ампутации.

Врачи очистили рану, забрали отмершие ткани и пересадили кожу от посмертного донора.

"Кирилл стал вторым ребенком в Украине, для лечения которого применили эту технологию. Такое покрытие более эффективно, чем свиная кожа, которую до сих пор широко используют в украинских медучреждениях", - отмечают врачи.

Кирилл стал вторым ребенком, которому пересадили кожу от посмертного донора (фото: Первое медицинское объединение Львова)

Врачи впервые применили новую технологию

Во время очередной операции по пластике рубцов ожоговые хирурги столкнулись с новым вызовом. Из-за травмы изменилась анатомия ноги пациента - нервы расположились слишком близко к поверхности кожи. Появилась угроза, что Кирилла в будущем будут мучить невыносимые боли.

Чтобы этого не допустить, врачи применили революционную технологию - покрытие BTM. Это искусственный синтетический материал, который в Украине еще не применяли.

"Это покрытие похоже на губку, которую ставят на рану и она прорастает собственными сосудами пациента, становится его новой дермой. Оно остается у него навсегда. Этот материал очень ценен, именно поэтому его в Украине и нет. А нам его подарили американцы как гуманитарную помощь", - рассказала ожоговый хирург Леся Стрелка.

Благодаря новой технологии нервы пациенту удалось закрыть. В общей сложности, чтобы сохранить ногу Кириллу, ему выполнили более 20 операций. Лечение длилось весь его выпускной класс.

Врачи добавляют, что реабилитация парня еще продолжается. Ногу удалось сохранить, но колено еще нужно разрабатывать.

Кирилла еще ждет долгая реабилитация (фото: Первое медицинское объединение Львова)