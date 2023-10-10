В Украине упал в цене суперпопулярный овощ: где купить дешевле всего

Почему дешевеет лук

Эксперты называют причиной понижения цен на лук увеличение предложения на рынке этой продукции низкого качества.

Дело в том, что из-за затяжных дождей в период уборочных работ качество урожая пострадало, в результате чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения.

Пытаясь поскорее реализовать такой лук, украинские фермеры все чаще прибегают к снижению отпускных цен на свою продукцию.

Между тем, продукция высокого качества сейчас редко поступает в продажу, поскольку фермеры предпочитают держать ее на складах, ожидая более высоких цен.

Где купить дешевый лук

Так, например в супермаркете АТБ за лук первого сорта просят 12.69 за килограмм. В супермаркете NOVUS овощ продают по 13.19 гривен за килограмм. А в сети Сильпо за популярный продукт стоит цена 12.2 гривен за килограмм.

Цена лука в супермаркете Сильпо (Скриншот)

Цены на лук в АТБ (Скриншот)

Цена лука в супермаркете Novus (Скриншот)

Отметим, что в прошлом году в это же время цены на репчатый лук колебались от 40 до 60 гривен за килограмм.