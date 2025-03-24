В Украине состоится первый фестиваль о ментальном здоровье и сексуальной культуре: дата и подробности
Уже скоро в Киеве состоится первый в Украине фестиваль о ментальном здоровье и сексуальной культуре. Он продлится два дня, за это время гостей будут ждать выступления спикеров и различные активности.
Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказали организаторы мероприятия, которое получило название "МІЙ ФЕСТ".
Где и когда состоится фестиваль
Событие запланировано на 29 и 30 марта 2025 г. Гости могут получить экспертные знания, откровенное общение с топовыми спикерами, среди которых:
- Маша Ефросинина
- Игорь Донских
- Юлия Ярмоленко
- Катя Мотрич
- Петр Черноморец
- Виталий Шмаргун
- Ярослава Кравченко
- Руся Данилкина
- Александр Наумчук.
А еще состоятся увлекательные активности: йога, танцы, шибари, арттерапия, подбор секс-игрушек, звукотерапия, разнообразные мастер-классы и телесные практики. Ведущая фестиваля - Лара Мазур.
"МІЙ ФЕСТ - больше, чем лекторий, маркет или активности. Это особое пространство,
созданное для живого взаимодействия, которое позволит лучше понять и узнать, как
строить по-настоящему здоровые отношения: с собой, с партнером/партнершей, и
миром, предложит практические инструменты для построения гармоничной жизни, даже во время войны. А еще - для помощи", - рассказали организаторы.
"Отдельной и чрезвычайно важной частью "МОЙ ФЕСТ" является благотворительность. Это - поддержка Superhumans, современного всеукраинского центра по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержки пострадавших от войны взрослых и детей. Услуги центра абсолютно бесплатные", - отметили они.
Программа фестиваля
"МІЙ ФЕСТ" состоится в Pochayna Event Hall по адресу: проспект Степана Бандеры, 23, Киев. Даты: 29 марта 12:00 - 21:00, 30 марта 12:00 - 19:00. Билеты - по ссылке.
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