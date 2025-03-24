В Украине состоится первый фестиваль о ментальном здоровье и сексуальной культуре: дата и подробности

Уже скоро в Киеве состоится первый в Украине фестиваль о ментальном здоровье и сексуальной культуре. Он продлится два дня, за это время гостей будут ждать выступления спикеров и различные активности.

Где и когда состоится фестиваль

Событие запланировано на 29 и 30 марта 2025 г. Гости могут получить экспертные знания, откровенное общение с топовыми спикерами, среди которых:

Маша Ефросинина

Игорь Донских

Юлия Ярмоленко

Катя Мотрич

Петр Черноморец

Виталий Шмаргун

Ярослава Кравченко

Руся Данилкина

Александр Наумчук.

А еще состоятся увлекательные активности: йога, танцы, шибари, арттерапия, подбор секс-игрушек, звукотерапия, разнообразные мастер-классы и телесные практики. Ведущая фестиваля - Лара Мазур.

"МІЙ ФЕСТ - больше, чем лекторий, маркет или активности. Это особое пространство,

созданное для живого взаимодействия, которое позволит лучше понять и узнать, как

строить по-настоящему здоровые отношения: с собой, с партнером/партнершей, и

миром, предложит практические инструменты для построения гармоничной жизни, даже во время войны. А еще - для помощи", - рассказали организаторы.

"Отдельной и чрезвычайно важной частью "МОЙ ФЕСТ" является благотворительность. Это - поддержка Superhumans, современного всеукраинского центра по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержки пострадавших от войны взрослых и детей. Услуги центра абсолютно бесплатные", - отметили они.

Программа фестиваля

"МІЙ ФЕСТ" состоится в Pochayna Event Hall по адресу: проспект Степана Бандеры, 23, Киев. Даты: 29 марта 12:00 - 21:00, 30 марта 12:00 - 19:00. Билеты - по ссылке.

Вас может заинтересовать