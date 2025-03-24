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В Украине состоится первый фестиваль о ментальном здоровье и сексуальной культуре: дата и подробности

Понедельник 24 марта 2025 20:05
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В Украине состоится первый фестиваль о ментальном здоровье и сексуальной культуре: дата и подробности Спикеры "МІЙ ФЕСТ" (фото предоставлено пресс-службой)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро в Киеве состоится первый в Украине фестиваль о ментальном здоровье и сексуальной культуре. Он продлится два дня, за это время гостей будут ждать выступления спикеров и различные активности.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказали организаторы мероприятия, которое получило название "МІЙ ФЕСТ".

Где и когда состоится фестиваль

Событие запланировано на 29 и 30 марта 2025 г. Гости могут получить экспертные знания, откровенное общение с топовыми спикерами, среди которых:

  • Маша Ефросинина
  • Игорь Донских
  • Юлия Ярмоленко
  • Катя Мотрич
  • Петр Черноморец
  • Виталий Шмаргун
  • Ярослава Кравченко
  • Руся Данилкина
  • Александр Наумчук.

А еще состоятся увлекательные активности: йога, танцы, шибари, арттерапия, подбор секс-игрушек, звукотерапия, разнообразные мастер-классы и телесные практики. Ведущая фестиваля - Лара Мазур.

"МІЙ ФЕСТ - больше, чем лекторий, маркет или активности. Это особое пространство,
созданное для живого взаимодействия, которое позволит лучше понять и узнать, как
строить по-настоящему здоровые отношения: с собой, с партнером/партнершей, и
миром, предложит практические инструменты для построения гармоничной жизни, даже во время войны. А еще - для помощи", - рассказали организаторы.

"Отдельной и чрезвычайно важной частью "МОЙ ФЕСТ" является благотворительность. Это - поддержка Superhumans, современного всеукраинского центра по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержки пострадавших от войны взрослых и детей. Услуги центра абсолютно бесплатные", - отметили они.
В Украине состоится первый фестиваль о ментальном здоровье и сексуальной культуре: дата и подробностиВ Украине состоится первый фестиваль о ментальном здоровье и сексуальной культуре: дата и подробностиПрограмма фестиваля

"МІЙ ФЕСТ" состоится в Pochayna Event Hall по адресу: проспект Степана Бандеры, 23, Киев. Даты: 29 марта 12:00 - 21:00, 30 марта 12:00 - 19:00. Билеты - по ссылке.

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Киев Маша Ефросинина
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