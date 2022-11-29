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В Украине от генератора погиб мужчина: детали трагедии

Фото: Генератор привел мужчину к смерти (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Ивано-Франковской области трагически погиб мужчина, он использовал в доме генератор. Устройство привело украинца к смерти, а его бездыханное тело обнаружили в подвале.

Об этом сообщили в ГСЧС Ивано-Франковской области.

Детали трагедии

Смерть мужчины произошла в Тлумацком территориальном округе, где в подвальном помещении было обнаружено тело без признаков жизни.

По предварительной версии, наиболее вероятной причиной гибели явилось отравление продуктами сгорания выхлопных газов от электрогенератора, работавшего в подвальном помещении.

На месте работали сотрудники полиции по установлению всех обстоятельств данного события.

Как правильно и безопасно использовать генератор

  • Покупайте только сертифицированную продукцию и только в лицензированных точках продаж и следуйте инструкциям производителя.
  • Генераторы и топливо должны использоваться только на открытом воздухе на расстоянии не менее 6 метров от окон, дверей и гаражей.
  • Держите генератор сухим, защищайте от дождя и затопления. Прикосновение к мокрому генератору или устройствам, подключенным к нему, может привести к поражению электрическим током.
  • Перед заправкой дайте генератору остыть. Топливо, пролитое на горячие детали двигателя, может вспыхнуть.
  • Установите в помещении детекторы угарного газа.
  • Обязательно приобретите огнетушитель и держите его рядом, на видном и легкодоступном месте.

Как уберечь жилье от пожара (facebook.com/dsns.if)

Что нужно сделать при подозрении на отравление угарным газом

Отключите все приборы и откройте окна, чтобы впустить свежий воздух. Вызовите специальную службу по номеру 104.

Если есть пострадавшие - вызывайте экстренную медицинскую помощь по номеру 103. Пострадавшим расстегните одежду и вынесите их на свежий воздух.

Ранее мы сообщали, как безопасно подключить генератор в доме.

А также мы рассказывали о том, какие генераторы можно поставить на балконе.

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