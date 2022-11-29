В Украине от генератора погиб мужчина: детали трагедии

В Ивано-Франковской области трагически погиб мужчина, он использовал в доме генератор. Устройство привело украинца к смерти, а его бездыханное тело обнаружили в подвале.
Об этом сообщили в ГСЧС Ивано-Франковской области.
Смерть мужчины произошла в Тлумацком территориальном округе, где в подвальном помещении было обнаружено тело без признаков жизни.
По предварительной версии, наиболее вероятной причиной гибели явилось отравление продуктами сгорания выхлопных газов от электрогенератора, работавшего в подвальном помещении.
На месте работали сотрудники полиции по установлению всех обстоятельств данного события.
Отключите все приборы и откройте окна, чтобы впустить свежий воздух. Вызовите специальную службу по номеру 104.
Если есть пострадавшие - вызывайте экстренную медицинскую помощь по номеру 103. Пострадавшим расстегните одежду и вынесите их на свежий воздух.
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