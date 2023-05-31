В Украине создали электрокар и скоро запустят массовое производство. Вот первые фото модели

Украинские конструкторы разработали коммерческий электромобиль "Карпаты". Производитель "Стрый Авто" планирует запустить массовое производство уже совсем скоро. Прототип модели уже представили на выставке Com Auto Trans в Киеве.
Об этом рассказал автомобильный блогер Олег Омельницкий на своем канале You Tube.
Легкий электрический грузовик создали на предприятии "Стрый Авто". Большинство компонентов авто, включая раму, кабину и грузовой кузов автомобиля полностью разработаны украинскими конструкторами. Компания заявляет, что 70% компонентов - отечественного производства.
Тяговая батарея, рулевой механизм и приборная панель сделана из китайских комплектующих. Мост и электродвигатель - итальянские, а фары - турецкие.
"Карпаты" - это небольшой грузовик с трехместной пластиковой кабиной. Грузоподъемность данной модели составляет 1,4 т. Мощность электродвигателя составляет 27 лошадиных сил.
"Карпаты" способны развить скорость 68 км/ч. Запас хода электромобиля будет составлять от 200 до 300 км в зависимости от версии.
До конца года автомобиль проходит испытание. За это время будет сделан еще один вариант модели. После этого "Стрый Авто" планирует запустить массовое производство.
Приблизительная стоимость отечественного электрокара - 25-30 тыс. долларов.
Эту новинки и другие, которые представлены на выставке, просматривайте в видео.
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