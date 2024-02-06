В Украине стремительно падает цена на незаменимый овощ: где купить дешевле всего

Что известно о снижении цен на капусту

Специалисты указывают, что если до этого момента цены на капусту в Украине оставались относительно стабильными в течение двух недель, то на этой неделе многие производители вынуждены снижать их.

Сегодня фермеры продают капусту хорошего качества за 8-12 грн/кг ($0,21-0,32/кг), что в среднем на 17% дешевле, чем на прошлой неделе.

Участники рынка считают, что главным стимулом для пересмотра цен на белокочанную капусту стало снижение спроса в этом сегменте. Кроме того, качество предлагаемой капусты заметно ухудшилось из-за длительного хранения, и фермеры достаточно легко снижают цены при реализации больших объемов.

Стоит отметить, что даже при снижении цен в среднем цена на капусту в Украине остается на 33% выше, чем в начале февраля 2023 года.

Какие сейчас цены на капусту в магазинах

Сейчас самая низкая цена белокочанной капусты наблюдается в магазине Varus. Там предлагают овощ по цене 11.90 гривен за килограмм.

Цена на капусту в магазинах (Скриншот)