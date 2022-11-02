В Украине стремительно дешевеет капуста: за сколько сейчас можно купить

Эксперты говорят, что сейчас большую часть объемов на рынке составляет подмороженная капуста. К тому же белокочанную капусту высокого качества некоторые фермеры хотят заложить на хранение и начать продавать не раньше середины декабря.

Другая половина производителей сегодня продолжает реализацию качественной продукции, увеличивая общее предложение продукции на рынке. Такие действия они объясняют резко возросшими затратами на электроэнергию.

"В свете последних событий с перебоями с электроэнергией в большинстве регионов Украины далеко не все фермеры уверены в возможности качественного хранения плодоовощной продукции в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Какая цена

Таким образом, цены на капусту сегодня снизились до 6-8 грн/кг, что в среднем на 17% ниже недели ранее. В то же время, несмотря на это, цены на белокочанную капусту в Украине пока как минимум на 40% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Эксперты прогнозируют, что предложение капусты на украинском рынке во второй половине текущего сезона будет недостаточным, что приведет снова к росту ее стоимости уже в ближайшее время.

Как свидетельствуют данные Минфина, сейчас цены на молодую капусту в известных украинских супермаркетах таковы:

Novus - 19,99 грн/кг;

Varus - 28,70 грн/кг;

Auchan - 35,90 грн/кг.

К тому же стоимость белокочанной капусты составляет: