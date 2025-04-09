В Украине продавали опасные игрушки для младенцев: дети могли задохнуться

Какие именно игрушки опасны?

Первой в списке опасных находок стала игрушка-пищалка для малышей в возрасте от трех месяцев (артикул P69-15, штрих-код 6965700420036, дата изготовления - сентябрь 2023 года). Лабораторные исследования показали потрясающие результаты: в этой, на первый взгляд, безобидной игрушке содержание фталатов - опасных химических веществ - превышено в десятки раз!

Фталаты могут негативно влиять на гормональную систему, репродуктивную функцию и общее развитие ребенка.

Но это еще не все. Во время проверки было установлено, что эта же игрушка при малейшем растяжении разрушается и распадается на мелкие части.

Если ребенок проглотит частицы игрушки - то риск удушья в таком случае чрезвычайно высок. Эксперты Госпродпотребслужбы однозначно определили уровень угрозы от этой пищалки как серьезный.

Опасные игрушки обнаружили в Украине (фото: facebook.com/consumer.odessa)

Другая опасная находка - игрушка-погремушка для детей от рождения (артикул 697-698, штрих-код 6973195250649, дата изготовления - октябрь 2023 года), изготовленная тем же производителем. Результаты лабораторных испытаний на удар шокировали: погремушка разбилась на мелкие части с острыми краями.

Такая игрушка не только не принесет радости малышу, но и может стать причиной удушья или серьезных повреждений нежной кожи ребенка. По результатам оценки рисков, эта продукция также представляет высокий уровень угрозы для маленьких потребителей.

Кто производил игрушки и где они продавались?

Ядовитые игрушки поставляло предприятие в Одессе. Распространителю в цепи поставок игрушек предоставлены решения об изъятии и запрете партии вышеупомянутой продукции на рынке Украины и приведения данной продукции в состояние, при котором она не будет представлять рисков (в частности уничтожение или иным образом приведение в состояние, исключающее использование данной продукции).

Цены на игрушки стартовали от 49 гривен.