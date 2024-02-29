В Украине выбрали самого сексуального актера: кто им стал (фото)

Что известно об актере

38-летнего актера фильма "Довбуш" признали самым сексуальным артистом Украины.

Алексей Гнатковский родился в Ивано-Франковске, в 2014 году стал заслуженным артистом Украины и сейчас работает в Ивано-Франковском академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

Алексей Гнатковский (фото: facebook.com/zolotyylifon)

Гнатковский стал известен после фильма Олеся Санина "Довбуш". Он сыграл Ивана, брата легендарного опришка Олексы Довбуша.

Фильм начали готовить к съемкам еще в далеком 2017 году, а на экраны он вышел летом 2023 года.

"От него веет силой, сталью и хочется слушать и смотреть в глаза. Глаза - отдельный мир, безграничны до безумия. Голос - бархатный... Большой талант импровизации, изобретательность, острый ум. И чувство юмора - потому что без этого секс-символом не станешь", - написали организатора премии "Золотой лифон".

Алексей Гнатковский (фото: facebook.com/zolotyylifon)

Также они шутливо добавили, что роль Ивана Довбуша придумали только для того, "чтобы мы узнали, какой фантастический этот Алексей Гнатковский".

Организаторы премии говорят, что в этом сезоне долго думали, актуален ли вообще "Золотой лифон". Но после просмотра фильма "Довбуш" заявили, "зачем вообще "Золотой лифон", если его до сих пор не получил Алексей Гнатковский".

Премию вручают уже пятый раз.

Известно, что победителями конкурса уже были писатели Сергей Жадан, Юрий Издрык и Артем Полежака. В этом году впервые главным украинским секс-символом стал актер.

Алексея Гнатковского признали самым сексуальным артистом Украины (фото: facebook.com/zolotyylifon)