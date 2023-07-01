Украинцы могут бесплатно получить продукты и лекарства: что для этого нужно

Гражданам Украины и дальше продолжают предоставлять гуманитарную помощь. Однако для того, чтобы ее получить, нужно оформить заявку.
О том, кто и как может получить помощь - читайте в материале ниже.
Правила получения гуманитарной помощи достаточно просты. Нужно только оформить заявку и написать, в чем именно вы нуждаетесь.
Гуманитарную помощь оказывает благотворительный фонд "Хочу допомогти". Это небольшая команда волонтеров, которые с начала полномасштабного вторжения России стали помогать украинской армии и мирному населению.
Помощь оказывают в виде продуктовых и гигиенических наборов, лекарств, одежды, поддержки животных, помогают с эвакуацией и жильем.
Получить помощь могут переселенцы (люди, оказавшиеся в затруднительном положении, многодетные семьи, люди с инвалидностью) и для обеспечения потребностей ВСУ.
Для получения помощи заполните заявку по ссылке. Следует указать следующие данные:
В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь по электронной почте: wanttohelp.in.ua@gmail.com
Ранее мы сообщали, что Германия предоставит Украине гуманитарную помощь на сотни миллионов евро.
Также мы писали, как получить продуктовые наборы от благотворительного фонда "Разом за життя".