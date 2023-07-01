Украинцы могут бесплатно получить продукты и лекарства: что для этого нужно

Кто оказывает помощь

Правила получения гуманитарной помощи достаточно просты. Нужно только оформить заявку и написать, в чем именно вы нуждаетесь.

Гуманитарную помощь оказывает благотворительный фонд "Хочу допомогти". Это небольшая команда волонтеров, которые с начала полномасштабного вторжения России стали помогать украинской армии и мирному населению.

Помощь оказывают в виде продуктовых и гигиенических наборов, лекарств, одежды, поддержки животных, помогают с эвакуацией и жильем.

Кто может получить гуманитарную помощь

Получить помощь могут переселенцы (люди, оказавшиеся в затруднительном положении, многодетные семьи, люди с инвалидностью) и для обеспечения потребностей ВСУ.

Как получить помощь

Для получения помощи заполните заявку по ссылке. Следует указать следующие данные:

ваше имя

где вы находитесь

являетесь ли переселенцем (можете предоставить соответствующую справку) или вы оказались в затруднительном положении (если вы не подпадаете под категории, можете указать другое)

какой помощи нуждаетесь (помощь детям, с эвакуацией, предоставлением жилья, получение продуктовых наборов, для военных)

опишите текущую ситуацию, в которой вы нуждаетесь в помощи

ваш e-mail

номер телефона

В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь по электронной почте: wanttohelp.in.ua@gmail.com