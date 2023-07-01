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Украинцы могут бесплатно получить продукты и лекарства: что для этого нужно

Украинцы могут получить гуманитарную помощь (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Гражданам Украины и дальше продолжают предоставлять гуманитарную помощь. Однако для того, чтобы ее получить, нужно оформить заявку.

О том, кто и как может получить помощь - читайте в материале ниже.

Кто оказывает помощь

Правила получения гуманитарной помощи достаточно просты. Нужно только оформить заявку и написать, в чем именно вы нуждаетесь.

Гуманитарную помощь оказывает благотворительный фонд "Хочу допомогти". Это небольшая команда волонтеров, которые с начала полномасштабного вторжения России стали помогать украинской армии и мирному населению.

Помощь оказывают в виде продуктовых и гигиенических наборов, лекарств, одежды, поддержки животных, помогают с эвакуацией и жильем.

Кто может получить гуманитарную помощь

Получить помощь могут переселенцы (люди, оказавшиеся в затруднительном положении, многодетные семьи, люди с инвалидностью) и для обеспечения потребностей ВСУ.

Как получить помощь

Для получения помощи заполните заявку по ссылке. Следует указать следующие данные:

  • ваше имя
  • где вы находитесь
  • являетесь ли переселенцем (можете предоставить соответствующую справку) или вы оказались в затруднительном положении (если вы не подпадаете под категории, можете указать другое)
  • какой помощи нуждаетесь (помощь детям, с эвакуацией, предоставлением жилья, получение продуктовых наборов, для военных)
  • опишите текущую ситуацию, в которой вы нуждаетесь в помощи
  • ваш e-mail
  • номер телефона

В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь по электронной почте: wanttohelp.in.ua@gmail.com

Ранее мы сообщали, что Германия предоставит Украине гуманитарную помощь на сотни миллионов евро.

Также мы писали, как получить продуктовые наборы от благотворительного фонда "Разом за життя".

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Гуманитарная помощь