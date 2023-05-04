В Украине медики провели уникальную трансплантацию: пересадили одновременно два органа

Как прошла двойная трансплантация

По словам Елены, ей сегодня 33 года и на этой неделе она родилась во второй раз. Женщина пережила двойную трансплантацию. Это впервые в Украине врачи одновременно пересадили поджелудочную железу и почку.

Муж Елены приехал с фронта, чтобы поддержать жену.

Известно, что женщина работает медсестрой в Ровенской области. С пяти лет болела сахарным диабетом - поджелудочная не производила инсулин. После того, как Елена родила ребенка, отказали еще и почки.

Операция длилась 9 часов, в течение 6 - ей пересаживали поджелудочную железу. Еще более 2 часов - почку. Органы заработали прямо на операционном столе.

Сейчас женщина уже уверенно ходит, сама ест, пробует даже делать разминку. Елена радуется, что наконец может жить без уколов инсулина и процедур гемодиализа.

Елена, которой провели двойную трансплантацию (city-adm.lviv.ua)

За ночь - четыре трансплантации

Врачи Первого медицинского объединения в течение ночи провели четыре трансплантации. Это рекордное количество трансплантаций, и благодаря этой титанической работе хирургов четыре человека получили новые органы и шанс на новую здоровую жизнь.

По словам врачей, сердце, легкие и печень пересадили трем мужчинам, органы которых были в критическом состоянии.

"Невероятно горд наших врачей и их прорыв в трансплантации. Это чрезвычайно важно для развития медицины и трансплантологии в Украине", - сказал мэр Львова Андрей Садовый.

Шанс на вторую жизнь Елена и еще трое украинцев получили благодаря тяжелому решению семьи умершего из-за инсульта мужчину. Ему было 42 года. Медики Нововолынской больницы констатировали смерть мозга и семья согласилась на донорство.

Легкие пересадили мужчине из Донецкой области, который имел кистозную гипоплазию обоих легких. Три года он жил на кислородной поддержке.

Печень трансплантировали 43-летнему жителю Закарпатья. Его собственный орган убил цирроз. Последние месяцы мужчина балансировал между жизнью и смертью. Он пережил семь внутренних кровотечений, когда, по статистике, уже после третьего человека не выживает.

Сердце пересадили 48-летнему львовянину. Своего спасительного органа мужчина ждал год. У него - кардиомиопатия. Сердце не могло перекачивать кровь и рисковало остановиться ежесекундно.

Во Львове за ночь провели четыре трансплантации (city-adm.lviv.ua)