В Украине будет вспышка кори, потому что родители не вакцинируют детей, - инфекционист

Может ли возникнуть эпидемия кори

"Ситуация с корью действительно опасна. Уровень охвата прививкой против кори снизился, и на сегодняшний день она не превышает 70%. Чтобы предотвратить вспышки, нужно достичь показателя 90-95%. А в Украине уже есть прослойка детей, которые пропустили первую или вторую прививку", - говорит врач.

По его словам, вспышки кори в Украине возникают каждые 5-6 лет. Последняя вспышка была в 2018-2019 годах.

"Если добавить 6 лет, то как раз мы и выходим на 2024 год. И Минздрав и Центр общественного здоровья предостерегают, что в стране может быть вспышка кори", - говорит Крамарев.

При этом врач добавляет, что проблема с недостаточной вакцинацией есть не только в Украине. Пандемия COVID-19 привела к снижению уровня охвата прививкой во многих странах мира. В частности, эпидемия кори может угрожать даже Великобритании.

"Основная защита от этого заболевания - вакцинация. Вакцина против кори, паротита и краснухи (КПК) защищает сразу от этих трех инфекционных заболеваний. А вакцинация КПК обязательна согласно Национальному календарю профилактических прививок", - объясняет инфекционист.

В прошлом году в Украине организовали общенациональную кампанию "догоняющей вакцинации" для детей, которые в результате смены места жительства или по другим причинам пропустили плановые прививки. Этот проект должен был предотвратить вспышку кори.

Что нужно знать о кори (инфографика: Минздрав)

Чем опасна корь

"Корь - это одно из самых тяжелых заболеваний у детей. У вируса кори есть два опасных свойства", - говорит врач.

Первое - это нейротропность. Происходит поражение нервной системы, из-за чего могут возникать тяжелые воспаления головного мозга - энцефалиты.

"Тяжелее энцефалитов, чем после кори, за свою 40-летнюю практику я не встречал. Если ребенок и выживет после перенесенного корьевого энцефалита, он останется инвалидом", - говорит Крамарев.

Второе свойство вируса кори - угнетение иммунной системы, из-за чего происходит наслоение вторичных бактериальных инфекций. Это может происходить даже в течение полугода после перенесенной кори.

"Как следствие, ребенок может заболеть тяжелой пневмонией, сепсисом и т. д. и умереть от осложнений. Поэтому еще раз подчеркиваю, что единственная действенная защита - это вакцинация. И о своевременных прививках своих детей должны позаботиться прежде всего родители", - говорит инфекционист.