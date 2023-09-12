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В Украине за тысячи долларов продают монету номиналом 2 копейки: как она выглядит

Вторник 12 сентября 2023 17:03
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В Украине за тысячи долларов продают монету номиналом 2 копейки: как она выглядит В Украине продают уникальные 2 копейки (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине за монету номиналом 2 копейки 1992 года выпуска предлагают огромные суммы. Такую редкую монету продают за около 2 тысячи долларов.

Почему монета так дорого стоит и в чем ее особенность - читайте в материале ниже.

Чем уникальна монета

Продают монету во Львове. В объявлении на сайте Violity указано, что монета продается из коллекции.

Известно, что соответствующие монеты начал выпускать Национальный банк в 1991 году, с первого года Независимости Украины.

2 копейки изготовлены в 1992 году, они были в обороте в течение 29 лет - до 2021 года. Сама монета изготовлена из алюминия, не имеет дефектов и не реставрировалась.

Подобные монеты также могут быть исполнены из немагнитной или магнитной стали, никелевого сплава, меди. Самая дешевая монета из алюминия.

Кстати, в других металлах двухкопеечная монета 1992 ценится еще выше.

На реверсе указан номинал "2 копійки", аверс украшает надпись "Україна" и малый герб, а также дата "1992".

В Украине за тысячи долларов продают монету номиналом 2 копейки: как она выглядитВ Украине за тысячи долларов продают монету номиналом 2 копейки: как она выглядитВ Украине за тысячи долларов продают монету номиналом 2 копейки: как она выглядитВ Украине за тысячи долларов продают монету номиналом 2 копейки: как она выглядитВ Украине продают уникальные 2 копейки (фото: violity)

Сколько стоит

Монету можно приобрести за 73 тысяч долларов. В описание говорится, что товар продается по фиксированной цене, наложенным платежом не отправляется, только после полной предоплаты.

К тому же монету можно забрать лично во Львове или продавец может отправить ее почтой.

Ранее мы сообщали, какие купюры и монеты перестанут принимать с 1 октября.

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