RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинец создал велосипед с квадратными колесами. Смотрите, как выглядит чудо-транспорт

Украинец создал необычный велосипед (скриншот с видео)
Автор: Василина Копытко

Проживающий в Торонто украинский инженер Сергей Гордеев создал велосипед с квадратными колесами. Несмотря на такую необычность, транспорт способен ездить.

Об этом сообщает Poland Postsen.

Как ездит велосипед с квадратными колесами

В необычном транспорте колеса остаются неподвижными, а велосипед едет благодаря лентам, похожим на танковые гусеницы, расположенные на колесах.

Гусеницы сделаны из резиновых шин, которые нарезаны и установлены на конструкции велосипедных цепей. Колеса крепятся на стандартную раму велосипеда. Этот велосипед имеет две передачи с педалями.

"Создание квадратных колес и установка их на велосипеде было одним из самых безумных проектов, которые я когда-либо делал", - заявляет Гордеев.

Этот велосипед имеет две передачи (скриншот)

Изобретатель также поделился процессом создания транспортного средства и показал, как он ездит. Хотя велосипед способен двигаться, впрочем, довольно медленно и шумно.

Это изобретение вызвало большой интерес у пользователей интернета. Видео с необычным велосипедом набрало уже более 7 млн. просмотров.

Также в этом году Гордеев создал еще один удивительный велосипед - длиной всего несколько сантиметров, но который способный выдержать водителя весом до 100 кг.

Раньше мы рассказывали о том, что другой изобретатель создал машину-диван и на ней ездит по Тернополю.

Читайте также о том, что автоизобретатель продает уникальный внедорожник-гигант, чтобы помочь ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
велосипедизобретатель