Украина уже не третья: букмекеры резко обновили прогнозы о победителе Евровидения

После второго полуфинала Евровидения, отгремевшего в ночь на 10 мая, букмекеры резко обновили свои прогнозы. И в тройку потенциальных лидеров внезапно вырвалась страна, которой до этого пророчили лишь восьмое место.
Как изменились прогнозы букмекеров, и какое место теперь может получить Украина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eurovision World.
Так, первое место все еще прочат Хорватии - артисту Baby Lasagna с его зажигательной песней "Rim Tim Tagi Dim". Он выступал в первом полуфинале, но его шансы на победу не упали.
И если раньше второе место, по прогнозам букмекеров, мог получить представитель Швейцарии - артист Nemo с песней The Code, то теперь его резко подвинул Израиль. Певица Эден Голан исполнила во втором полуфинале свой трек "Hurricane" и резко поднялась с восьмой ступени на вторую.
Прогнозы букмекеров быстро меняются. Но пока можно наблюдать за тем, что Украина больше не третья в рейтинге потенциальных победителей. Теперь шансы на успех распределились так:
Прогноз букмекеров (скриншот)
Напомним, в ночь с 9 на 10 мая выступила вторая группа стран-участников Евровидения. В частности, на сцену вышли представители Швейцарии, Израиля, Чехии и другие.
В финал попали следующие страны:
Все они, а также победители первого полуфинала (среди которых Украина) и представители страны "Большой пятерки" примут участие в финале. Он состоится уже 11 мая, начало запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Напомним, ранее Jerry Heil и alyona alyona честно сказали, что думают о "Евровидении".
Кроме того, недавно стало известно, что Jerry Heil получила травму во время выступления.