Украина уже не третья: букмекеры обновили прогнозы касательно победителя "Евровидения-2025"

Лидером букмекерских рейтингов сейчас является представительница Израиля - Юваль Рафаэль. Певица активно готовится к конкурсу, а ее личная история привлекает значительное внимание, ведь она чудом спаслась во время нападения ХАМАС.

А вот Украина, которая до недавнего времени занимала третью позицию, теперь опустилась на пятое место.

Сейчас прогноз букмекеров относительно топ-5 фаворитов выглядит так:

Израиль - 10%

Бельгия - 10%

Швеция - 10%

Италия - 5%

Украина - 4% Скриншот

Кто лидирует в украинском Нацотборе

Хотя официальное голосование еще впереди, первые прогнозы уже очерчивают главных фаворитов. По результатам опроса, в котором приняли участие более 6 тысяч человек, лидирует Маша Кондратенко - она получила 37% голосов и имеет высокие шансы представить Украину на "Евровидении-2025".

Вторую позицию занимает группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" - букмекеры оценивают их шансы на победу в 20%. На третьем месте пока Khayat, за которого проголосовали 13% опрошенных.

Наименьшую поддержку получили Влад Шериф и Future Culture - они оказались в нижней части рейтинга предварительного голосования.

Когда состоится финал Нацотбора на "Евровидение-2025"

Трансляция национального отбора начнется с предшоу в 18:30. Его ведущей будет Анна Тульева, ведущая видеоблога "Евровидение Украина". Кроме того, она присоединится к команде ведущих бэкстейджа, которые в этом году будут работать в звездном гринруме.