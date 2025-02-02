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Украина уже не третья: букмекеры обновили прогнозы касательно победителя "Евровидения-2025"

Прогнозы букмекеров на "Евровидение-2025" (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Букмекеры продолжают обновлять свои прогнозы относительно главного песенного конкурса Европы - "Евровидения-2025". Если раньше Украина уверенно держалась в тройке фаворитов, то теперь ситуация изменилась.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал Eurovision World.

Лидером букмекерских рейтингов сейчас является представительница Израиля - Юваль Рафаэль. Певица активно готовится к конкурсу, а ее личная история привлекает значительное внимание, ведь она чудом спаслась во время нападения ХАМАС.

А вот Украина, которая до недавнего времени занимала третью позицию, теперь опустилась на пятое место.

Сейчас прогноз букмекеров относительно топ-5 фаворитов выглядит так:

  • Израиль - 10%
  • Бельгия - 10%
  • Швеция - 10%
  • Италия - 5%
  • Украина - 4%Скриншот

Кто лидирует в украинском Нацотборе

Хотя официальное голосование еще впереди, первые прогнозы уже очерчивают главных фаворитов. По результатам опроса, в котором приняли участие более 6 тысяч человек, лидирует Маша Кондратенко - она получила 37% голосов и имеет высокие шансы представить Украину на "Евровидении-2025".

 

Вторую позицию занимает группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" - букмекеры оценивают их шансы на победу в 20%. На третьем месте пока Khayat, за которого проголосовали 13% опрошенных.

 

Наименьшую поддержку получили Влад Шериф и Future Culture - они оказались в нижней части рейтинга предварительного голосования.

 

 

Когда состоится финал Нацотбора на "Евровидение-2025"

Трансляция национального отбора начнется с предшоу в 18:30. Его ведущей будет Анна Тульева, ведущая видеоблога "Евровидение Украина". Кроме того, она присоединится к команде ведущих бэкстейджа, которые в этом году будут работать в звездном гринруме.

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