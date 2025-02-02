Украина уже не третья: букмекеры обновили прогнозы касательно победителя "Евровидения-2025"

Букмекеры продолжают обновлять свои прогнозы относительно главного песенного конкурса Европы - "Евровидения-2025". Если раньше Украина уверенно держалась в тройке фаворитов, то теперь ситуация изменилась.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал Eurovision World.
Лидером букмекерских рейтингов сейчас является представительница Израиля - Юваль Рафаэль. Певица активно готовится к конкурсу, а ее личная история привлекает значительное внимание, ведь она чудом спаслась во время нападения ХАМАС.
А вот Украина, которая до недавнего времени занимала третью позицию, теперь опустилась на пятое место.
Сейчас прогноз букмекеров относительно топ-5 фаворитов выглядит так:
Хотя официальное голосование еще впереди, первые прогнозы уже очерчивают главных фаворитов. По результатам опроса, в котором приняли участие более 6 тысяч человек, лидирует Маша Кондратенко - она получила 37% голосов и имеет высокие шансы представить Украину на "Евровидении-2025".
Вторую позицию занимает группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" - букмекеры оценивают их шансы на победу в 20%. На третьем месте пока Khayat, за которого проголосовали 13% опрошенных.
Наименьшую поддержку получили Влад Шериф и Future Culture - они оказались в нижней части рейтинга предварительного голосования.
Трансляция национального отбора начнется с предшоу в 18:30. Его ведущей будет Анна Тульева, ведущая видеоблога "Евровидение Украина". Кроме того, она присоединится к команде ведущих бэкстейджа, которые в этом году будут работать в звездном гринруме.