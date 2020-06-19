Українців чекає повторення італійського сценарію з коронавірусом: медик дала прогноз

В Україні ситуація з коронавірусом досить нестабільна, з кожним днем число хворих зростає. Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська впевнена, що зараз в наших клініках набагато більше хворих, ніж нам говорять. Медик думає, що ми близькі до такої ж ситуації з COVID-19, як в Італії.

"У клініці ми бачимо вже не тільки в Києві, в деяких регіонах України, я вже приблизно кажу, щоб було зрозуміло — колапс такий же, як в Італії. Тобто, у нас давним-давно вже зростання захворюваності, ми бачимо, що коїться в клініках. Але через те, що тестування, мабуть, запізнюється — зараз ми бачимо ось таку офіційну статистику, яку лікарі бачать в наших стаціонарах", — розповіла Ольга Голубовська в ефірі телеканалу Zik.

Голубовська зазначила, що в країні величезна кількість смертей, їх кількість перевищує березневий показник. За словами медика, це зрозуміло, бо медична система в Україні знищувалася протягом багатьох років.

"При тому — в рази гірше. Не два, не три, не п'ять разів. У деяких регіонах повний колапс. У нас величезна кількість смертей, у нас персонал працює дуже важко. У нас всі 5 років знищувалися фахівці. Тому чекати чогось такого надприродного — я вважаю, нам не потрібно", — додала Ольга Голубовська.

Інфекціоніст вважає, що Україна повинна на всю готувати ліжка в лікарнях, тому, що ми не можемо знати, що нас чекає влітку і за яким сценарієм буде йти вірус. Доктор вважає, що тільки карантинні заходи допоможуть стримати COVID-19.

Доктор Голубовська розповіла про ситуацію з коронавірусом в Україні (YouTube/Zik)

Як ми раніше повідомляли, на Закарпатті посилюють карантин.