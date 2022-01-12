В Україну завезли небезпечні горішки, які можуть викликати онкологію

Так, до відомства надійшло інформаційне повідомлення Системи швидкого реагування харчових продуктів та кормів (RASFF) від 23 грудня 2021 року № 2021.7114 стосовно виявлення афлатоксинів в смажених фісташках у шкарлупі, що експортувалися з Туреччини.

Виробник горіхів: Alagozler Gida Paz. San. Ve Tic Ith Ihr Turz. Ltd. Sti; експортер: Malatya Pazari Kuruyemiscilik Sanayi ve Ticaret A.S.) через Болгарію до України.

Отримувач: ТОВ "ОКЕАН КОМПАНІ ТРЕЙД", що на вулиці Миру, 3, м. Київ.

У відомстві закликали негайно вилучити товари з обігу та письмового проінформувати компетентні органи про виявлену невідповідності у строк не більше двох робочих днів.

Що таке афлатоксини

Афлатоксини - клас природних мікотоксинів, які виробляють багато видів грибків роду Aspergillus. Вони є канцерогенними речовинами. Афлатоксин - сильний токсин печінки, який викликає рак.