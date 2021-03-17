В Україну ввезли небезпечні фрукти: обробили речовиною від кліщів

Повідомляється, що грейпфрути експортувалися з Туреччини (Експортер: Menas Mersin Zirai Urn. Ve Tik AS Mersin) в Нідерланди (постачальник: Staay Food Group, Papendrecht), звідки вирушали в Україну (одержувач ТОВ "ТС Плюс" в Києві).

Держпродспоживслужба також закликала операторів ринку вилучити з продажу дані фрукти, якщо у них вони є.

Споживачам запропонували звертатися до відомства у разі виявлення даних фруктів за телефоном (044) 486-95-85 або електронною поштою: info@kyiv-dpss.gov.ua.

Користувачі мережі запитали, як звичайному покупцеві дізнатися, що це саме ці фрукти, які обробили небезпечною речовиною.

У Держпродспоживслужбі відповіли, що розрізнити такі фрукти візуально неможливо. Однак, кожен споживач може поцікавитися походженням продукції.

"Повідомлення системи RASFF (система швидкого реагування харчових продуктів і кормів, - ред.) дають нам дані, якими ми ділимося з вами", - зазначили у відомстві.