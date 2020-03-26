В Україну повертається зима: синоптики шокували прогнозом погоди

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні готує холодний сюрприз для жителів всіх областей

Погода в Україні до кінця березня істотно зіпсується і синоптики прогнозують різке і сильне похолодання. Можливі дощі та мокрий сніг в деяких регіонах, а температура повітря опуститься нижче нуля градусів.

Після теплих вихідних на Україну обрушиться різке похолодання, яке зайде в країну з заходу. У понеділок, 30 березня, там очікується різке зниження температури до -1 градуса, штормовий вітер до 12 м/с і мокрий сніг. Місцями денна температура підніметься до +2 +4 градусів і буде йти сніг з дощем.

На півночі країни очікується мокрий сніг та сніг з дощем і штормовий вітер. Вночі близько +2 градусів, вдень до +4 градусів.

У південних областях та східних областях збережеться суха і тепла погода, без опадів. Очікується сильний штормовий вітер. Вночі від +3 до +5 градусів, удень до +10 +14 градусів.

В центральній частині країни буде сухо, але прохолодно. Вночі +3 +5 градусів, вдень до +7 градусів.

У Києві 30 березня очікується штормовий вітер, сніг і похолодання до +2 +4 градусів.

Карта погоди в Україні на 30 березня

У вівторок, 31 березня, похолодання охопить всю територію України. Синоптики прогнозують сильний штормовий вітер у всіх областях країни. У більшості областей пройде сніг, мокрий сніг, місцями сніг.

На заході температура вночі знизиться до -3 градусів, вдень очікується +2 +4 градуси. На сході від -1 до +3 градусів, у південних областях від +3 до +5 градусів. На півночі та в центрі вночі до -3 градусів, вдень від +2 до +4 градусів.

У Києві 31 березня буде йти мокрий сніг. Вночі -1 -3 градуси, вдень від +2 до +4 градусів.

Карта погоди в Україні на 31 березня

Тим часом, у п'ятницю, 27 березня, в Україні буде тепло і сухо. Місцями нічна температура повітря опуститься до 0 градусів. На сході вночі від 0 до -2 градусів, вдень сухо і сонячно, +13 +15 градусів.

У південних областях без опадів, мінлива хмарність. Вночі від +1 до +4 градусів, вдень прогріється до +13 +15 градусів. У Криму вночі +2 +4 градуси, вдень +13 +15 градусів.

На півночі країни сухо, невелика хмарність. Вночі від 0 до -2 градусів, вдень прогріється до +11 +13 градусів.

На заході також потеплішає та очікується суха сонячна погода. Вночі в регіоні від 0 до -3 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +12 +14 градусів, на Закарпатті до +17 градусів.

В центральній частині країни вночі 0 -2 градуси, вдень сухо і сонячно, від +11 до +13 градусів.

У Києві 27 березня очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі -1 +1 градус, вдень +12 +14 градусів.

Карта погоди в Україні на 27 березня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про різкі перепади погоди.