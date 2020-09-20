В Україну повертається затяжне потепління: з'явилися нові карти погоди

Погода в Україні протягом наступного тижня буде радувати приємним теплом і відсутністю опадів, а от ночі будуть холодними. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Так, згідно з даними Діденко в Facebook, до кінця тижня в Україні буде тепло, сухо, багато сонця. Про те, що осінь - головна - нагадуватимуть хіба що тумани.

Вдень помірне тепло від +20 до +26 градусів, вночі +5+10, але на Півдні температура в нічний час трохи вище.

"У Києві завтра і по тижню буде сонячно. У понеділок в столиці +22+23 градуси. Надалі до +25+26 градусів", - пише Діденко.

А ось синоптики Українського гідрометцентру побачили на горизонті невеликий дощ на Заході в другій половині наступного тижня. Попередньо, атмосферний фронт зайде в країну в четвер, 24 вересня.

Погода в Україні з 21 по 24 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, коли в Україні після "молодого" вересневого бабиного літа чекати другої і третьої хвилі потепління.

Також ми писали, що осінь і зима в Україні будуть аномальними. Синоптики дали детальний прогноз до кінця 2020 року.