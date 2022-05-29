В Україну увірветься циклон з атмосферними фронтами: де буде небезпечна погода

За прогнозом Наталки Діденко, 30 травня в Україну зайде циклон з атмосферними фронтами.

Де будуть дощі

Синоптик прогнозує, що в північних областях, включно з Києвом, у західних, місцями у центральних областях, на Одещині, Миколаївщині пройдуть короткочасні дощі та прогримлять грози. При грозах можливі шквали.

На решті територій - сході, Херсонщині, Запоріжжі, у Дніпрі у Криму переважатиме суха погода.

На заході й півночі ймовірний рвучкий вітер.

В яких областях буде спекотно

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +20+25 градусів, на сході, південному сході, у Дніпрі буде спекотно, +25+30 градусів. А от на заході дещо свіжіше, +18+23.

Прогноз для Києва

У Києві 30-го травня пройдуть короткочасні дощі з грозами, іноді можливе посилення вітру до сильного. Протягом дня стовпчики термометрів у столиці піднімуться до +22+23 градусів.

Що буде далі з погодою

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що найближчі кілька днів температура повітря підвищуватиметься. Місцями час від часу будуть дощі та грози.

31 травня - 1 червня +20+25 градусів, на сході на півдні до +31. 2-3 червня температура вирівняється по всій країні, вдень +23+30 градусів.