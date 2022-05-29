В Україну увірветься циклон з атмосферними фронтами: де буде небезпечна погода

Погода в Україні зіпсується через грози, місцями шквали, які принесе на нашу територію циклон з атмосферними фронтами.
Де буде "штормити" - читайте нижче в нашому матеріалі.
За прогнозом Наталки Діденко, 30 травня в Україну зайде циклон з атмосферними фронтами.
Синоптик прогнозує, що в північних областях, включно з Києвом, у західних, місцями у центральних областях, на Одещині, Миколаївщині пройдуть короткочасні дощі та прогримлять грози. При грозах можливі шквали.
На решті територій - сході, Херсонщині, Запоріжжі, у Дніпрі у Криму переважатиме суха погода.
На заході й півночі ймовірний рвучкий вітер.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах +20+25 градусів, на сході, південному сході, у Дніпрі буде спекотно, +25+30 градусів. А от на заході дещо свіжіше, +18+23.
У Києві 30-го травня пройдуть короткочасні дощі з грозами, іноді можливе посилення вітру до сильного. Протягом дня стовпчики термометрів у столиці піднімуться до +22+23 градусів.
В Українському гідрометцентрі прогнозують, що найближчі кілька днів температура повітря підвищуватиметься. Місцями час від часу будуть дощі та грози.
31 травня - 1 червня +20+25 градусів, на сході на півдні до +31. 2-3 червня температура вирівняється по всій країні, вдень +23+30 градусів.
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