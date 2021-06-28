В Україну увірветься атмосферний фронт зі шквалами і градом: де буде небезпечна погода

За прогнозом синоптика, спекотно буде тільки на Закарпатті, а ось дощі зачеплять північ і схід країни.

"Практично скрізь прогнозується комфортна температура повітря, протягом дня + 24 +29 градусів, на Закарпатті +28 + 32 градуси. Дощі вимете антициклон, на ім'я Afra, тому в більшості областей переважатиме суха погода. Але! Північно-східну частину України торкнеться атмосферний фронт", - розповіла Діденко.

Вона додала, що дощі з грозами, місцями шквали та град ймовірні в Сумській, Полтавській, Харківській областях. Також ймовірне погіршення погоди в Чернігівській, Черкаській та Київській областях.

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У столиці Діденко спрогнозувала комфортну температуру і суху погоду, але попередила, що грози можуть прилетіти й в столицю.

"У Києві вівторок очікується з максимальною температурою повітря + 26 + 27 градусів. Якісь суттєві опади 29 червня - навряд чи, хіба що може зачепити Північно-східна вологість, десь і гримне локально", - попередила Діденко.

Синоптик пообіцяла українцям тиждень без сильної спеки та розповіла, коли може температура знову піти вгору.

"Тиждень обіцяє бути без сильної спеки, +25 +30 градусів, на пару градусів вище може бути ближче до вихідних", - написала Діденко.

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