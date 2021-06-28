RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україну увірветься атмосферний фронт зі шквалами і градом: де буде небезпечна погода

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями дасть можливість відпочити від сильної спеки. Однак частину регіонів заливатиме дощами, можливі сильні грози.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За прогнозом синоптика, спекотно буде тільки на Закарпатті, а ось дощі зачеплять північ і схід країни.

"Практично скрізь прогнозується комфортна температура повітря, протягом дня + 24 +29 градусів, на Закарпатті +28 + 32 градуси. Дощі вимете антициклон, на ім'я Afra, тому в більшості областей переважатиме суха погода. Але! Північно-східну частину України торкнеться атмосферний фронт", - розповіла Діденко.

Вона додала, що дощі з грозами, місцями шквали та град ймовірні в Сумській, Полтавській, Харківській областях. Також ймовірне погіршення погоди в Чернігівській, Черкаській та Київській областях.

Карта погоди

У столиці Діденко спрогнозувала комфортну температуру і суху погоду, але попередила, що грози можуть прилетіти й в столицю.

"У Києві вівторок очікується з максимальною температурою повітря + 26 + 27 градусів. Якісь суттєві опади 29 червня - навряд чи, хіба що може зачепити Північно-східна вологість, десь і гримне локально", - попередила Діденко.

Синоптик пообіцяла українцям тиждень без сильної спеки та розповіла, коли може температура знову піти вгору.

"Тиждень обіцяє бути без сильної спеки, +25 +30 градусів, на пару градусів вище може бути ближче до вихідних", - написала Діденко.

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україну йдуть потужні бурі та похолодання.

А також розповідали про те, що синоптики прогнозують небезпечну погоду в липні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в КиєвіГідрометцентрПогода