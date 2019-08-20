Україну знову накриє пекельна спека: синоптики шокували прогнозом

Погода в Україні у вівторок, 20 серпня, принесе дуже сильну спеку, яка накриє більшість областей. Про це свідчать дані сайту Українського гідрометцентру.

Крім того, завтра українцям варто чекати повного штилю - вітер зі швидкістю 3-8 метрів за секунду буде ледь ворушити верхівки дерев.

Опади, згідно Укргідрометцентру, не передбачаються. Але синоптик Наталка Діденко висловила припущення, що на Заході все ж є ймовірність дощів з грозами. На інших територіях - спекотно і сухо.

Погода в Україні 20 серпня (фото: РБК-Україна)

Так, судячи з карти погоди, невелика хмарність все ще збережеться у ряді північно-західних областей. На інших територіях пекуче сонце буде прикриватися хмарами лише зрідка.

Температура по всій країні буде практично однаковою і коливатися в межах від +28 до +31 градуса.

У Києві сьогодні буде спекотно, як і скрізь, від +28 до +30. Опади не передбачаються.

Погода в Україні 20 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно сусід врятував від загибелі молоду сім'ю під час сходу селю в селі в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Раніше ми писали, що на Японію обрушився тайфун "Корса". Вітер швидкістю 35 метрів в секунду перевертав рухомі автомобілі, а об узбережжя билися шестиметрові хвилі. У мережі публікують шокуючі відео стихійного лиха.

Також ми публікували відео дивовижного порятунку чоловіка, який ухилився від падаючого дерева під час урагану в Києві.