В Україну повернуться морози і сніг: синоптики назвали дати

Погода в Україні зміниться погода до кінця місяця з поверненням мінусової температури і снігу в деякі регіони.
Що буде з погодою в країні з 24 по 28 лютого - читайте нижче в матеріалі Styler.
За даними Наталки Діденко, 24-го лютого "східний фронт, підібгавши хвіст, покине нашу територію". Тільки вранці невеликі опади ймовірні на Запоріжжі, в Криму і в південних районах Донеччини.
Вдень в Україні - без істотних опадів.
Температура повітря протягом завтрашнього дня передбачається в межах +3+7 градусів, на півдні +5+10 градусів.
У Києві 24 лютого суттєві опади - навряд чи. Вдень очікується +4+5 градусів.
За даними Українського гідрометцентру, 25-26 лютого в країну прийде антициклон, розігнавши опади. Вдень +3+8, на заході та півдні до +11 градусів.
Вночі в п'ятницю ймовірні морози до -7 на заході, на інших територіях невеликий мінус. У суботу вночі близько нуля, місцями нижче, місцями - вище.
27-28 лютого повернуться опади - дощ, в деяких областях зі снігом. Вдень температура знизиться, вночі місцями морози. Останній день зими буде найхолоднішим у найближчій перспективі: вдень близько нуля, на півдні до +6, Вночі переважно мінусова температура.
Дивіться нижче карти погоди до кінця лютого:
Скрін: Погода в Україні 24-28 лютого (meteo.gov.ua)
Раніше ми писали про магнітні бурі, які очікуються до кінця лютого.