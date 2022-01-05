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В Україну намагалися завезти небезпечні всіма улюблені фрукти: в них були личинки мух

Автор: Людмила Жукова

В Україну хотіли завезти небезпечні мандарини. У фруктах з Туреччини знаходилися личинки мух.

Про це повідомляє ТСН.

Небезпечні мандарини намагалися привезти на Буковину. 20-тонну партію цитрусових затримали на Чернівецькій митниці. Привезли цитрусові з Туреччини.

Працівники Держспоживслужби провели лабораторну експертизу і виявили в улюбленому новорічному фрукті личинки середземноморської плодової мухи – це один з найнебезпечніших шкідників плодових культур.

Однак для людей вони загрози не представляють. На ринки і супермаркети заражені мандарини потрапити не встигли, через те, що їх відразу повернули назад - до Туреччини.

"Дуже часто середземноморську плодову муху виявляють у фруктах з Туреччини та Єгипту. Лідерами є цитрусові", - розповіла фахівець.

Як ми писали раніше, названі найкращі продукти для зміцнення імунної системи.

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