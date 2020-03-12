В Україну привезли тести на коронавірус: кому вони не дістануться

Коронавірус призвів до того, що Україна пішла на карантин та в більшості регіонів країни навчальні заклади пішли на вимушені канікули, а у великих містах скасовано всі масові заходи. На цей момент в Україні зареєстровано лише один випадок коронавірусу, і є кілька непідтверджених випадків.

В Україну привезли першу партію експрес-тестів на коронавірус і вже почали розподіляти по регіонах, однак вони дістануться не всім. Завдяки цим тестам лікарі зможуть швидко визначити наявність коронавірусу і почати правильне лікування. Такий тест дозволяє визначити наявність вірусу за три дні до появи симптомів. Якщо тест дасть позитивний результат, то діагноз потрібно буде підтвердити у вірусологічній лабораторії.

Першими експрес-тести отримали в Києві – 200 тестів доставили до інфекційного відділення Олександрівської лікарні. Варто відзначити, що в столиці тести були й до карантину. Їх ціна коливається від 300 до 600 гривень і залежить від виробника.

"Ми повинні спочатку протестувати людей на інші віруси, які мають катаральні симптоми. Це віруси типу "А" і "В", парагрипу, аденовіруси, інші респіраторні захворювання. І отримуємо позитивні експрес-тест. То тоді ми відправляємо аналіз хворого в лабораторії", - повідомила завідувачка інфекційного відділення Олександрівської лікарні Тетяна Гайнутдінова.

Влада Києва зазначає, що тестів буде достатньо і буде доставлено найближчими днями ще 5 тисяч експрес-тестів. Однак у звичайних аптеках їх не буде і провести перевірку можна буде тільки в інфекційних лікарнях.

Крім Києва, перші експрес-тести на коронавірус отримали в лікарнях Житомира, Тернополя, Дніпра, Вінниці, Рівного, Львова і Запоріжжя. Як зазначили в МОЗ, на цей час в Україні є 19 600 експрес-тестів і зараз триває приймання замовлення на закупівлю тестів для інших областей.