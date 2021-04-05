В Україну приїде корейська вакцина AstraZeneca SKBio: що це таке

Чому Індія перестане поставляти вакцину CoviShield

Першу вакцину, якою почали вакцинувати в Україні, поки поставляти з Індії не будуть. Як повідомили у виробника, в Індії почалася нова хвиля коронавірусу і в країні спрямують всі вакцини на те, щоб прищепити власних громадян.

Індія призупинила поставки вакцини не тільки в Україну, але і в інші країни – Бразилію, Великобританію, Марокко і Саудівську Аравію.

"Ніякого експорту, нічого до того часу, поки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не буде ризикувати, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії", - розповіло джерело видання Reuters.

Що за вакцина AstraZeneca SKBio

Це вакцина, яка проводиться південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio). Вона абсолютно ідентична по складу і технології виготовлення з вакциною CoviShield, яку виробляють в Індії. Її виробляють за ліцензією AstraZeneca, але на корейському майданчику.

Для виробництва вакцини використовується вірусний вектор, створений на основі ослабленого вірусу, що викликає застуду у шимпанзе і містить генетичний матеріал коронавірусу. Після вакцинації у людини формується спеціальний шипований білок, що допомагає імунній системі розпізнати коронавірус.

Її розробила шведсько-британська компанія спільно з вченими з Оксфордського університету. Препарат отримав реєстрацію під двома торговими марками: CoviShield і AstraZeneca-SKBio.

Основна перевага цієї вакцини є те, що її можна зберігати тривалий час при температурі 2-8 градусів.

Чи можна робити другу дозу вакцинації цим препаратом після CoviShield

Як стверджують в МОЗ України, ця вакцина підходить для другої дози, оскільки обидва препарати взаємозамінні.

"Вакцина від AstraZeneca незалежно від того, на якій платформі вона проводиться: це на європейській площадці, або в Індії, чи в Кореї — вона може бути поєднаною, як для першого, так і для другої щеплення", - розповів в інтерв'ю ТСН головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

У квітні очікується перше постачання цієї вакцини, а до кінця травня по програмі COVAX очікується 1,7 млн доз препарату.