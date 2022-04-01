В Україну прийде сильне похолодання і сніг: синоптики повідомили про погодні гойдалки

Погода в Україні в найближчий тиждень різко зміниться двічі. Спочатку температура повітря різко піде вниз, а в більшості областей пройдуть затяжні дощі та мокрий сніг. А потім знову почне потроху теплішати.
Яка погода чекає українців на початку квітня, повідомили в Meteopost.
На сході країни 1 і 2 квітня буде помірно теплим, в суботу навіть прогріється до +20 градусів. Можливий невеликий дощ. Але вже 3 квітня температура різко впаде, вночі до 0, вдень до +6 градусів. Є ймовірність мокрого снігу. Потепління почнеться тільки після 6 квітня.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик дала прогноз погоди для України на 1 квітня.
А також ми повідомляли, що Квітень почнеться з сильної магнітної бурі.
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