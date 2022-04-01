В Україну прийде сильне похолодання і сніг: синоптики повідомили про погодні гойдалки

На сході країни 1 і 2 квітня буде помірно теплим, в суботу навіть прогріється до +20 градусів. Можливий невеликий дощ. Але вже 3 квітня температура різко впаде, вночі до 0, вдень до +6 градусів. Є ймовірність мокрого снігу. Потепління почнеться тільки після 6 квітня.

У південній частині країни до кінця тижня очікується сильний вітер зі штормовими поривами. На вихідних пройдуть дощі. У суботу очікується до + 15 градусів, а в неділю температура почне падати, очікується +2 +3 градуси вночі, вдень від +7 до +9 градусів.

На півночі країни в п'ятницю пройде дощ, на вихідних синоптики прогнозують мокрий сніг. Нічна температура впаде до -1 градуса в суботу. Вдень очікується від +1 до + 3 градусів. Невелике потепління варто очікувати тільки 5-6 квітня. Однак можливий сильний штормовий вітер.

У західних областях похолодання вже почалося, найближчими днями очікується від 0 до +2 градусів вночі, в неділю температура впаде до -6 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться максимум до + 5 + 6 градусів. У п'ятницю і суботу йтимуть дощі, в неділю і понеділок синоптики прогнозують мокрий сніг. У вівторок очікується невелике потепління, але він прийде з сильним вітром.

У Києві в п'ятницю пройде невеликий дощ, температура вдень не перевищить + 11 градусів. На вихідних різко похолодає, вночі + 1 +2 градуси, вдень до + 6. Можливий мокрий сніг і сніг з дощем. Невелике потепління варто очікувати тільки в середу, температура підніметься до + 13 градусів. Однак можливий сильний штормовий вітер.