ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну прийде сильне похолодання і сніг: синоптики повідомили про погодні гойдалки

Новость на русском →
П'ятниця 01 квітня 2022 07:33
В Україну прийде сильне похолодання і сніг: синоптики повідомили про погодні гойдалки Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчий тиждень різко зміниться двічі. Спочатку температура повітря різко піде вниз, а в більшості областей пройдуть затяжні дощі та мокрий сніг. А потім знову почне потроху теплішати.

Яка погода чекає українців на початку квітня, повідомили в Meteopost.

На сході країни 1 і 2 квітня буде помірно теплим, в суботу навіть прогріється до +20 градусів. Можливий невеликий дощ. Але вже 3 квітня температура різко впаде, вночі до 0, вдень до +6 градусів. Є ймовірність мокрого снігу. Потепління почнеться тільки після 6 квітня.

В Україну прийде сильне похолодання і сніг: синоптики повідомили про погодні гойдалкиУ південній частині країни до кінця тижня очікується сильний вітер зі штормовими поривами. На вихідних пройдуть дощі. У суботу очікується до + 15 градусів, а в неділю температура почне падати, очікується +2 +3 градуси вночі, вдень від +7 до +9 градусів.

В Україну прийде сильне похолодання і сніг: синоптики повідомили про погодні гойдалкиНа півночі країни в п'ятницю пройде дощ, на вихідних синоптики прогнозують мокрий сніг. Нічна температура впаде до -1 градуса в суботу. Вдень очікується від +1 до + 3 градусів. Невелике потепління варто очікувати тільки 5-6 квітня. Однак можливий сильний штормовий вітер.

В Україну прийде сильне похолодання і сніг: синоптики повідомили про погодні гойдалкиУ західних областях похолодання вже почалося, найближчими днями очікується від 0 до +2 градусів вночі, в неділю температура впаде до -6 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться максимум до + 5 + 6 градусів. У п'ятницю і суботу йтимуть дощі, в неділю і понеділок синоптики прогнозують мокрий сніг. У вівторок очікується невелике потепління, але він прийде з сильним вітром.

В Україну прийде сильне похолодання і сніг: синоптики повідомили про погодні гойдалкиУ Києві в п'ятницю пройде невеликий дощ, температура вдень не перевищить + 11 градусів. На вихідних різко похолодає, вночі + 1 +2 градуси, вдень до + 6. Можливий мокрий сніг і сніг з дощем. Невелике потепління варто очікувати тільки в середу, температура підніметься до + 13 градусів. Однак можливий сильний штормовий вітер.

В Україну прийде сильне похолодання і сніг: синоптики повідомили про погодні гойдалки

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик дала прогноз погоди для України на 1 квітня.

А також ми повідомляли, що Квітень почнеться з сильної магнітної бурі.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
LITE
Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни
Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни